    首頁 > 政治

    台灣首位得獎者！黃捷獲頒世界青年領袖峰會「年度政治人物獎」

    2025/11/08 11:40 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委黃捷於德國接受One Young World世界青年領袖峰會頒發「年度政治人物獎」。（圖擷自黃捷臉書粉專）

    民進黨立委黃捷分享，她於德國接受One Young World世界青年領袖峰會頒發「年度政治人物獎」，她感性演說致詞表示，「我想把這份榮耀獻給台灣人民，給我的家鄉高雄，以及所有熱愛多元與自由的人們，是因為台灣對人權價值和民主價值的熱愛，才一步步把我推到這個位置上」。

    黃捷昨於臉書粉專發文提及，她非常榮幸以台灣首位得獎者的身分，到德國接受One Young World世界青年領袖峰會頒發的「年度政治人物獎」。

    黃捷說，台灣的外交處境並不容易，她把握機會站上這個國際舞台，與世界各地的青年領袖交流，驕傲地向世界分享，「我來自台灣這個美麗而堅韌的國家」。年輕從政者致力推動少數族群議題，勢必面對質疑，但她選擇用堅定的行動回應，也因此陸續獲得國際的肯定。青年參政之路充滿折衝與挑戰，更需要強大的抗壓性、耐心與信念。

    黃捷坦言，「正因台灣對人權、民主與自由的堅持，讓我有機會被世界看見，也讓屬於我們的價值在國際間發光。這座獎項，獻給所有熱愛多元與自由的台灣公民，以及我永遠熱愛的家鄉——高雄」。

    消息曝光後，許多網友紛紛留言恭賀，有人說「妳好棒，台灣的驕傲」、「高雄之光台灣最優秀」、「英文說的真棒！黄委員太強了！期待更上層樓！」。

    黃捷於德國接受One Young World世界青年領袖峰會頒發「年度政治人物獎」。（圖擷自黃捷臉書粉專、本報合成）

