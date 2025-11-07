盧秀燕自稱「媽媽」挨批噁心 葉耀元怒嗆：你是誰的媽媽？

台中市長盧秀燕昨終於承認「防疫過程做不好」，兩度鞠躬道歉。（資料照）

台中上月22日爆發非洲豬瘟，中市府防疫卻接連出包，屢遭外界撻伐，台中市長盧秀燕昨終於承認「防疫過程做不好」，兩度鞠躬道歉，她表示「媽媽做不好，一樣要檢討改進。」對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元痛批「你是誰的媽媽？誰是你的孩子？」、「我個人覺得一個政治人物有事沒事要攀親帶故來增加親切感這件事，極其噁心」。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文譴責，「首先，你是誰的媽媽？誰是你的孩子？再者，檢討？你檢討了什麼事情，我怎麼在新聞上什麼都沒看到？第3點，你不是做得不夠好，是什麼都沒有做還想推卸責任。我個人覺得一個政治人物有事沒事要攀親帶故來增加親切感這件事，極其噁心。謝謝。」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「拜託沒料又無能的不要侮辱了天下的『媽媽』！！！」、「這如果是家裡的媽媽也很敗家，整天叫人家購物，家事都不做擺爛，這是三小媽媽阿」、「我們是選公僕來服務，不是選媽媽來孝順」、「滾下台啦，這一個月來全台損失超過百億，妳媽賠的起嗎？」、「想用『媽媽』來合理留在位子」。

