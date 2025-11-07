為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「親美、抗中、保台」成日本新基調 矢板明夫：圍繞台灣外交較量正要開始

    2025/11/07 09:55 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗。（法新社）

    日本首相高市早苗。（法新社）

    日本首相高市早苗上任後，為日本國政帶來新氣象，讓國際局勢有了新的變化。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，「親美、抗中、保台」路線，成為了日本外交的新基調。對台灣而言，這代表一個更友好的國際夥伴；對中國而言，則是一種挑戰與壓力。

    矢板明夫在臉書PO文表示，日本新任首相高市早苗上任後，短短兩週內就讓日中關係再度緊張。由於她一向以保守、強硬立場著稱，北京從一開始就對她保持警戒。習近平在她就任後並未依慣例發賀電，冷淡的態度，已顯示出中國在心裡並不想和高市政府友好互動。

    矢板明夫指出，高市上任一週後前往韓國，與習近平進行了首次會談。習近平語氣強硬，要求日本在台灣問題上「謹言慎行」，不要刺激中國。整場談話被外界形容為「居高臨下」。然而，高市早苗並未順從。隔天，她就與出席APEC峰會的台灣代表林信義會面，並特地在自己的社群平台上以「台灣總統府資政」稱呼林。明顯是在向北京表達不滿，也象徵日本外交方向的轉變——不再刻意迎合中國的政治語言。

    矢板明夫續指，回國不到一週，日本政府又宣布頒授「旭日大綬章」給前駐日代表謝長廷，以表彰他多年來推動台日經貿與文化交流的貢獻。謝長廷表示，這份榮耀屬於所有推動台日友好的夥伴，並感謝日本長期的信任與合作。然而，中國政府立即抗議，指責日本「向台獨勢力發出錯誤訊息」，要求日方「立即糾正錯誤」。但日本政府完全沒有理會中方的抗議。

    矢板明夫分析，一連串的動作，清楚展現了高市早苗的外交風格。她沒有迴避衝突，而是主動以行動劃出界線。她明白，中國試圖以政治壓力塑造日本的對台立場，但她選擇用實際行動表明，日本在台灣議題上將堅持自己的價值觀與外交自主權。

    矢板明夫直言，「親美、抗中、保台」路線，成為了日本外交的新基調。對台灣而言，這代表一個更友好的國際夥伴；對中國而言，則是一種挑戰與壓力，從高市的決策節奏來看，日本對中國的容忍空間正在縮小，未來的日中關係恐怕將在緊張與競爭中持續拉扯。一場圍繞台灣與區域秩序的外交較量，才正要開始。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播