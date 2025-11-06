台中非洲豬瘟拔官2局長都來自彰化 地方說話了

因非洲豬瘟落馬的台中市農業局長張敬昌（右）、環保局長陳宏益（左）都曾在彰化縣政府擔任一級主管。（資料照）

台中市爆發非洲豬瘟以來一再出包，台中市長盧秀燕今天宣布農業局長張敬昌、環保局長陳宏益免職，拔官這兩人都來自彰化，也曾任彰化縣的農業局長、環保局長，張敬昌在彰化任內政通人和，陳宏益也被視為有才有料，如今在非洲豬瘟一疫雙雙落馬，令人感慨萬千。

地方人士說，張敬昌對於農業事務應該很熟，因為他在彰化縣政府任職時間，最主要是擔任農業局長，而彰化是養豬大縣，數量為全國第三。這次非洲豬瘟爆發在台中，原本認為他應該是游刃有餘，沒想到卻是「連滾帶爬」，最後卻遭免職。

地方人士指出，張敬昌在彰化縣府服務期間，可說是「政通人和」，擁有地緣，也擁有人緣，無論在藍綠掌權時代都獲得重用，也才能夠更上一層樓被盧秀燕重用。

而陳宏益在彰化縣環保局長期間較短，大約只有一年多時間，但有地方人士對他印象深刻，因為他很專業，做事也很認真，縣政質詢時也充分準備，不會被議員所考倒，被議員歸類為「有才有料」的一級主管，後來能夠進入台中市府，也不令人意外，只是這次因為非洲豬瘟落箭下馬，始料未及。

