蔡英文：年金改革不該半途而廢 只靠政府預算救不了退休金

前總統蔡英文今喊話說，「年金改革，不該半途而廢；只靠政府預算，救不了大家的退休金」。（資料照）

藍白推動反年改，並挾人數優勢初審通過「停砍公教年金」相關草案。前總統蔡英文今喊話說，「年金改革，不該半途而廢；只靠政府預算，救不了大家的退休金」。他說，年金改革實至今已節省2590億元，若再走回頭路，加重基金的財務負擔、提高破產的風險、把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法，也必將嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。

蔡英文在臉書發文指出，年金改革，不該半途而廢；只靠政府預算，救不了大家的退休金。她在總統任內，為了讓國家財政永續推動了年金改革，這也是馬英九總統在交接時，特別交代要完成的工作。

蔡英文表示，過去，年金改革引發了許多風風雨雨，直到卸任時，心中只有「感謝」兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。

蔡英文指出，從年金改革實施到現在，我們已經節省了2590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。

蔡英文提到，如今，在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

蔡英文強調，如果未來每年中央政府總預算，有一成以上，甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。

蔡英文說，面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源。她也再次分享想想論壇的兩篇新文章，包含「迫切的危機》只靠政府預算 救不了大家的退休金」、「財務須開源》越域引水擴增財源 延長年金壽命」，期待在「公平」與「永續」的原則下，共同找出豐沛財源，為台灣下一代留下令人安心的制度。

