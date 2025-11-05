民進黨出戰彰化縣長「類初選」決定 邱建富拋全民調議題

總統賴清德（右6）日前到伸港福安宮揭匾，前彰化市長邱建富（右2）也陪同到場。（記者張聰秋攝）

民進黨明年（2026）彰化縣長選舉戰火暗潮洶湧，選對會決議循「類初選」機制，先做黨部內參民調，再協調出最具競爭力人選，對此，已成立競選辦公室的前彰化市長邱建富表示，只要民調過程公開透明，並用全民調方式公正執行，他可以接受。

目前4名爭取提名者包含正國會系統的立委黃秀芳、新潮流系立委陳素月、被正國會除名的前彰化市長邱建富，以及無派系奧援、被稱為「孤鳥」的現任彰化市長林世賢。



邱建富說，民進黨在彰化縣過去凡徵召幾乎都慘敗，唯有經過初選歷練的參選人，才最有勝算，只要「類初選」前提公平公正且公開，避免有黑箱作業的爭議，同時也讓4人都知道結果，可以公開民調結果更好，他會服從最後結果，民進黨若要在彰化重返執政，關鍵在於團結與機制透明。

邱建富表示，「真民意才會贏」內參民調方法要「互比式」與「對比式」都做，或只做其中一項，他都同意，若要「對比式」決勝負，對比式的對象要務實，要對照國民黨、民眾黨已經宣布明確表態參選人，用假想敵來做「對比式」民調會失真，他認為，只要民調過程沒有爭議，結果應該會讓人信服，提名後也可以重新凝聚民進黨團結力量，共同打明年縣長的硬戰。

前彰化市長邱建富成立競辦爭取明年縣長提名，他表明只要「類民調」公平公正公開，他會服從結果。（記者張聰秋攝）

