既生龍 何生燮？藍控國安會、外交部內鬥 林佳龍：合作相當密切

對於和國安會秘書長吳釗燮有心結的質疑，外交部長林佳龍今天表示，「我們的合作就是相當的密切」，國安會功能發揮對外交很重要。（記者李文馨攝）

國民黨立法院黨團今天指出，在川習會前後關鍵之際，外交部長林佳龍忙著挺黨內派系初選，國安會秘書長吳釗燮繞過體制派人赴美，批評賴政府放任兩系統內鬥搶功，真是「既生龍，何生燮」。對此，林佳龍今天受訪回應，「我們的合作就是相當的密切」，國安會功能發揮對外交很重要。

國民黨團今天上午在立法院召開「既生龍，何生燮，台灣對美0分」記者會表示，賴政府對美外交工作慘不忍睹，岌岌可危，從出訪受阻、對美關稅N+20％、軍售交貨延宕、台積電高階製程必須整廠赴美。

首席副書記長林沛祥更直言，外交部、國安會各自為政、互扯後腿，外交0分、軍購0架、國安混亂，這就是現在民進黨執政下外交的真相。

林佳龍今天下午赴立法院備詢前接受媒體聯訪時表示，「我們的合作就是相當的密切」，他自己也待過國安會，國安會的功能能夠發揮，對台灣外交很重要。外交部在第一線，特別是駐外的館處，能發揮總合外交，結合各部會力量，讓台灣能走向世界，需要彼此、跨部會的合作。

