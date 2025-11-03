台中市府私自進場清消害採檢延誤 張育萌：最該冷靜時卻製造混亂

台中市府擅自前往梧棲養豬場清消，導致防疫檢驗時程延誤，張育萌批評：「台中市府已經不是螺絲掉滿地，根本就是一台失速列車。」圖為消毒示意圖。（台中市政府提供）

台中梧棲爆發非洲豬瘟疫情，10月底中央派國軍清消，原訂今日（3日）再度採樣，但台中市府昨（2日）卻私自進場清消，恐影響後續防疫時程，農業部長陳駿季獲報後批評中市府「魯莽」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評台中市府已然是一台「失速列車」，在最該精準作戰的時候，市府第一道命令就是「製造混亂」。

張育萌整理事件時序，指出台中市府判斷梧棲養豬場的髒亂情況遠遠超過預期，上週聯繫國軍，國軍化學兵上週五（10月31日）到場發現養豬場汙泥層厚達10公分，歷經24小時刮除汙泥層後綿密消毒。而消毒後要等藥劑乾了之後才能再度採樣，否則在還有藥劑的情況下採樣，可能會檢驗出「偽陰性」。

張育萌提到，台中市府在2日突然私下派人去梧棲養豬場消毒，且完全沒跟應變中心講，這樣一來，3日能不能採檢也不知道，就算採樣後檢出陰性也難以確認偽陰性。張強調，最離譜的是台中市府在2日工作會議上隱瞞私下消毒的事，直到指揮官杜文珍下午主動問市府，才知道台中市府私下進場消毒。

張育萌指出，事發過後台中市府又將問題推給基層，聲稱「動保處鄭姓人員誤解組長指令」，所以才「逕自進入案例場清消」。張質疑：「在最關鍵的倒數5天，還可以有市府人員『誤解指令』，隨便跑進豬場？」

張育萌強調：「台中市府已經不是螺絲掉滿地，根本就是一台失速列車。最該冷靜、最該精準作戰的時候，市府第一道命令就是製造混亂。什麼叫魯莽？盧秀燕市府就是最魯莽的自走砲啦！」張育萌表示，台中市府把錯通通推給第一線人員，說要祭出「最嚴格處分」，而這個就是台中文化，「有錯都是基層挨罰，好事都給盧媽媽」。

