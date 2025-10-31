為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中選會委員11月剩4人無法開會 今推舉吳榮輝任代理主委

    2025/10/31 18:04 記者李文馨／台北報導
    中選會代理主委吳榮輝。（資料照）

    中選會代理主委吳榮輝。（資料照）

    中選會6位委員任期至11月3日，但行政院至今尚未提出新任委員名單。中選會今天舉行屆期委員任內最後一次委員會議，依規定，正副主委出缺或因故無法行使職權時，由其他委員互推1人代理主任委員，為利業務運作，今日會中由現任委員互推由吳容輝代理主委行使職權。

    中選會共有10名委員，主委李進勇、副主委陳朝建及委員陳恩民、許惠峰、王韻茹、許雅芬共6人任期將在11月3日屆滿，其中李進勇、陳朝建、陳恩民與許惠峰已連任一次。依規定，行政院長應於委員任滿3個月前（8月3日）提名新任委員。

    中選會今天下午召開第622次委員會議，會後透過新聞稿表示，因李進勇、陳朝建、委員許惠峰、陳恩民、王韻茹及許雅芬，將於11月3日任期屆滿，不過繼任的主委、副主委及委員尚須經立法院同意後任命，為利業務運作，會中由現任委員互推由吳容輝代理主委行使職權。

    中選會表示，依據「中央選舉委員會組織法」第4條規定，主任委員出缺或因故無法行使職權時，由副主任委員代理；主任委員、副主任委員均出缺或因故無法行使職權時，由其他委員互推1人代理主任委員。

