上限300億 馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例三讀通過

立法院院會今日三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」。（記者陳逸寬攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，立法院院會今日三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，該條例所定災區，為因花蓮馬太鞍溪堰塞湖的受創地區，其範圍由行政院公告之，所需經費上限則由200億元提高為300億元，主管機關為行政院工程委員會，地方執行機關為花蓮縣政府。

針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建事宜，立法院國民黨團、國民黨立委鄭天財提出「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」，行政院則提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例第4條、第5條及第10條條文修正草案」，都希望幫助災區重建。這2案分別在14日及17日的立法院會逕付二讀，交付朝野協商。

朝野黨團昨協商取得共識，將草案更名為「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，主管機關也由行政院改成行政院工程委員會，所需經費上限則由200億元提高為300億元，今日在立法院會三讀通過。

該條例及特別預算施行期間，自公布日施行至2027年3月31日止，但針對農田泥沙清運及農地復原、河川排水上中下游系統性治理、農田水利灌排系統及海岸防護設施、雨污水下水道及道路排水、山坡地整治及土石流防治等，規定施行至2030年12月31日止。該條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

三讀也通過附帶決議，相關權責機關在推動中繼安置、永居政策或執法措施時，應以尊重族人生活選擇與土地利用模式為基本原則，更應依據土地權利保障要求，落實諮商並取得當地族人同意或參與，並依實際現況與族人需求作妥適調整與規劃，以確保政策合法性與正當性。

有關受災區水電減免措施，因家戶尚在清理中，減免期間延長至今年11月，所需經費由特別預算撥補台電及台水。

