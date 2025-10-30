為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    批藍營花蓮重建條例「滅村」部落青年：迫遷為大造鎮、炒作土地鋪路

    2025/10/30 16:30 記者謝君臨／台北報導
    趕在立法院協商花蓮災後重建條例之前，馬太鞍溪流域跨部落青年小組今於立法院大門舉行記者會，痛批國民黨團所提草案問題重大。（記者田裕華攝）

    趕在立法院協商花蓮災後重建條例之前，馬太鞍溪流域跨部落青年小組今於立法院大門舉行記者會，痛批國民黨團所提草案問題重大。（記者田裕華攝）

    趕在立法院協商花蓮災後重建條例之前，馬太鞍溪流域跨部落青年小組今於立法院大門舉行記者會，痛批國民黨團所提草案問題重大，強調用圈地方式去安置有風險的災民，是沒有邏輯的，質疑此一滅村計畫，在為大造鎮和土地炒作機會鋪路，「中央給的200億元，國民黨立委傅崐萁想怎麼玩就怎麼玩，嗷嗷待哺的不是災民，而是包商、建商！」希望大家都能站出來，看見災民的需求。

    立法院長韓國瑜今召集朝野黨團協商由國民黨團所提「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」等案，馬太鞍溪流域跨部落青年小組質疑該草案問題重大，提出災後重建六大原則。

    這六大原則包括：安置不應以行政劃設為前提，而應以風險認定為依據；非遷離治理優先；遷居等措施應依「諮商同意原則」處理；「暫時限制」不變為「永久剝奪」；部落應擁有災區圖資、測繪與資料的主控權，並共同作為政府決策的依據；災後重建預算不應成為簡化程序、無上限、無監督的特權帳。

    「國民黨團的法案，我覺得沒有良心。」小組成員Namoh Nofu表示，用圈地方式安置有風險的災民，是沒有邏輯的。「我們不要特定區，不要遠離家園。」這個草案連審核的機會都沒有，中央給的200億元，傅崐萁想怎麼玩就怎麼玩，嗷嗷待哺的不是災民，而是包商、建商。傅沒有想到災民，只想錢趕快下來。

    小組成員馬耀武道指出，「我們命運被交在一個人手上，讓族群分裂，只有他那邊的人可以獲得好處；光復鄉我們一定要團結，諮商同意權是基本人權。」

    在重建過程中扮演跨部落政策智庫角色的台灣韜略策進學會秘書長陳嘉霖博士強調，在莫拉克風災後，劃定特定區域此一措施讓重建變成滅村政策，已被學界檢討10多年，傅崐萁是無腦照抄，還是明知此舉對部落的傷害仍要放入，藉此途徑行使迫遷的公權力手段，是否為了進行大造鎮的土地炒作？

    陳嘉霖批評，草案第6條條文前後矛盾，經共識後劃設特定區域強迫遷離，「共識」後為何要「強制」？這是假共識，且此一共識是否奠基於「原住民基本法」第21條的諮商同意權？還是假借民主之名行迫遷之實，以達到大造鎮和土地開放的目的，「希望國民黨團可以拿出良心。」

    熱門推播