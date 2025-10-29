美日元首峰會重申台海和平穩定 外交部：彰顯反威權勢力擴張

外交部發言人蕭光偉。（資料照）

美國總統川普昨（28）日首度會晤日本新任首相高市早苗，簽署象徵「美日黃金時代」的合作文件，鞏固美日安保同盟並重申台海和平穩定重要性。外交部今（29）日表示，高市上任1週，已於多個重要國際場合呼籲重視台海和平穩定，彰顯反制威權勢力擴張，也確保台海和平穩定已是國際共識與共同利益。

美日峰會雙方就中國議題進行意見交換，並反對以武力及脅迫試圖片面改變現狀。外交部今天指出，高市內閣甫上任逾1週，已接連在第28屆「日本-東協峰會」、第20屆「東亞峰會」及日美峰會等重要國際場合呼籲國際社會重視台海和平穩定，彰顯反制威權勢力擴張，以及確保台海和平穩定已是國際共識與共同利益。

外交部強調，守護台海和平穩定對全球安全繁榮不可或缺，台灣將積極落實「和平四大支柱行動方案」，致力提升自我防衛能力，並以「總合外交」與盟友深化各項領域交流合作，共同捍衛民主價值，促進台海及區域和平與穩定，維護以規則為基礎的國際秩序。

國安局長蔡明彥今天上午在立法院受訪也說，如同國安局預判，高市與川普會面後強調美日同盟進入「黃金時代」，雙方也提到台海和平穩定的重要性；強化美日安保已成為高市首相施政主軸，雙方對維護印太和平安全也有共識。國安局研判，透過美日安保的進一步強化，對區域安全穩定將是正面助力。

