為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美日元首峰會重申台海和平穩定 外交部：彰顯反威權勢力擴張

    2025/10/29 12:06 記者方瑋立／台北報導
    外交部發言人蕭光偉。（資料照）

    外交部發言人蕭光偉。（資料照）

    美國總統川普昨（28）日首度會晤日本新任首相高市早苗，簽署象徵「美日黃金時代」的合作文件，鞏固美日安保同盟並重申台海和平穩定重要性。外交部今（29）日表示，高市上任1週，已於多個重要國際場合呼籲重視台海和平穩定，彰顯反制威權勢力擴張，也確保台海和平穩定已是國際共識與共同利益。

    美日峰會雙方就中國議題進行意見交換，並反對以武力及脅迫試圖片面改變現狀。外交部今天指出，高市內閣甫上任逾1週，已接連在第28屆「日本-東協峰會」、第20屆「東亞峰會」及日美峰會等重要國際場合呼籲國際社會重視台海和平穩定，彰顯反制威權勢力擴張，以及確保台海和平穩定已是國際共識與共同利益。

    外交部強調，守護台海和平穩定對全球安全繁榮不可或缺，台灣將積極落實「和平四大支柱行動方案」，致力提升自我防衛能力，並以「總合外交」與盟友深化各項領域交流合作，共同捍衛民主價值，促進台海及區域和平與穩定，維護以規則為基礎的國際秩序。

    國安局長蔡明彥今天上午在立法院受訪也說，如同國安局預判，高市與川普會面後強調美日同盟進入「黃金時代」，雙方也提到台海和平穩定的重要性；強化美日安保已成為高市首相施政主軸，雙方對維護印太和平安全也有共識。國安局研判，透過美日安保的進一步強化，對區域安全穩定將是正面助力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播