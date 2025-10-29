川習會在即 國安局研判：美中長期結構性議題不易處理

立法院外交及國防委員會29日邀請國家安全局長蔡明彥報告「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」並備質詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

美國總統川普訪日出席亞太經合會（APEC）峰會，依行程規劃預計明（30）日與中國國家主席習近平會面。對此，國安局長蔡明彥今（29）日說明該局研析指出，川習會主要仍將聚焦經貿議題，建立「可管理的競爭關係」，不過美中競爭是長期、結構性的如國家安全、科技管制等這類議題，要處理會比較不容易。

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局報告「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」並備質詢，蔡明彥在會議前接受媒體聯訪指出，這次川習會主要仍將聚焦經貿議題，會前雙方也都透過一些經貿施壓的動作爭取對方讓步，不過可見雙方在第5回合經貿談判中都做了妥協，主要目的是鋪陳川習會能有比較正面、友好的氣氛，顯示對這次會面的重視。

蔡明彥指出，美中努力建立「可管理的競爭關係」，採取「先進後退」的方式在先將相對較容易管理的議題，如芬太尼毒品、稀土出口問題等，會在川習會有一些階段性的成果，呈現雙方比較正面、可管理爭議的氣氛。

美官方已說明不會以「台灣議題」換取「經貿優惠」

不過，蔡明彥也強調，美中的競爭關係是長期性、結構性的，如國家安全、科技管制等這類議題也都是結構性問題，要處理會比較不容易。這次川習會雖可能觸及地緣政治問題包括台灣議題，但美國務卿魯比歐已對外說明，美方不會以台灣議題來換取中共在經貿上的優惠措施。若台灣議題列為川習會正式討論項目，美方相關幕僚作業也會將美方對台立場提供給川普總統作必要表述。不過實際的互動狀況會再注意。

另外，國安局27日出爐的最新書面報告，已經預判美日同盟將進一步鞏固。而川普昨天首次會晤日本首相高市早苗，宣布開啟美日同盟黃金時代，也皆提及台海和平穩定的重要性。蔡明彥說，後續強化美日安保已成為高市首相施政主軸，雙方對維護印太和平安全也有共識，透過美日安保的進一步強化，應該對區域安全與穩定會是一個正面助力。

至於中國年底前是否可能進行大型演訓？蔡明彥指出，共軍目前相關演訓活動都比較例行性，但進入11月後，因為過去年中、年底會有年度大型演訓動作，包括全軍戰略演習的相關活動，國安局會持續和國防部發揮聯合情監偵，也會與國際友盟交換中共相關活動的情報，中共要進行大規模軍演，就一定會有裝備動員、船艦出港、海外活動等，國安單位都能充分掌控。

