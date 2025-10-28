張峻怒踹傅崐萁桌子掀熱議！她翻花蓮王前科：流氓對付流氓剛好而已

張峻怒踹傅崐萁桌子的影片在網上瘋傳。（圖翻攝自打馬悍將粉絲團）

國民黨立委傅崐萁27日在光復鄉大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，卻只邀請縣府、地方鄉民代表、村長及社團組織代表，大批災民卻被擋在門外，縣議長張峻不滿災民被擋直接進入會場怒踢傅崐萁桌子，相關畫面曝光引發外界熱議。反紫光奇遊團成員許美華表示，張峻的行為曝光後，藍白粉開始洗張峻是流氓、前科犯，她看了只覺得可笑，「要不要也看看傅崐萁從以前到現在，做了多少違法事？流氓對付流氓不是剛好而已嗎？」

許美華27日晚間在臉書發文，「要說今天最大的場面，絕對就是花蓮議長張峻對著傅崐萁的那一踹了。事發地點在這次災情慘重的光復鄉，傅崐萁在一個活動中心舉行『重建特別條例座談會』，整場活動沒有通知任何在地議員，連光復人張峻都沒有接到邀請。許多受災的光復鄉民，也被警察擋在門外，在外頭抗議『我們是災民，為什麼不能進去？』。然後，張峻就帶頭衝進會場，正對著傅崐萁的桌子前方踹下去，口中喊道『為什麼不通知！為什麼不通知！』，傅崐萁愣了一下才起身反嗆『現行犯抓起來』，場面火爆。事後張峻受訪說，自己身為光復子弟，若沒辦法幫地方發聲，『我這議長就不用當了！』

請繼續往下閱讀...

她接著說：「從地方政治角力來看，張峻今天的暴衝行為，當然是充滿政治意味的『表演』，因為光復鄉災民最近對花蓮王夫妻非常憤怒，覺得被忽視、被欺負，張峻這一踹也讓很多早就不滿傅崐萁的人看了很舒壓。國民黨跟傅崐萁已經對張峻譴責暴力，脆上小草也開始罵張峻『流氓議長』，說張峻也有前科云云。如果說張峻是流氓，那要不要也看看傅崐萁從以前到現在，做了多少違法事？他是炒作股票坑殺股民坐牢的經濟犯，在立法院羞辱行政官員，帶頭赴中朝拜敵國，執行國台辦交代的亂台窮台任務，傅崐萁才是葉霸老師說的『通匪』大流氓吧！用流氓對付流氓不是剛好而已嗎？」

最後許美華直言，「我想請光復鄉民醒醒。其實，花蓮王傅崐萁、徐榛蔚夫妻檔，掌控花蓮的方式也很簡單粗暴。他們佔據政治權力位置、手握龐大資源，聽話的就一副親民父母官、摸頭收買，不聽話的如葉霸老師就當眾拖出去。我猜今天花蓮光復鄉民之所以會被擋在會場外面，也是因為最近幾次公開場合，災民都沒有給花蓮王夫妻檔好臉色看，已經被列為難以收買、給好處也沒用、不必理會的黑名單。花蓮的政治版圖，永遠是傅家王朝嗎？我不知道。我只希望這次受災的光復鄉民記住這次教訓，光復花蓮，就從光復鄉開始吧！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法