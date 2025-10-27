張峻怒踹傅崐萁桌子完整片曝光 花蓮議員曝座談會「怪處」

張峻怒踹傅崐萁桌子的影片在網上掀起熱議。（圖翻攝自打馬悍將粉絲團）

國民黨立委傅崐萁、鄭天財今天下午在光復鄉大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會，卻傳出指要求縣府、地方鄉民代表、村長和少部分災民，大多數災民根本不知道有這場座談會，帶著強烈不滿到現場抗議，卻被鎖在門外。花蓮縣議會議長張峻得知此事後趕赴現場，帶頭闖進活動中心，怒踹傅崐萁的桌子，當面質問傅崐萁為什麼不通知災民，場面相當火爆。在地議員胡仁順稍早慨歎，張峻這一腳道盡災民滿腹憤怒、委屈和心酸。

馬太鞍溪堰塞湖溢流導致光復鄉受到重創，花蓮縣府不僅沒做好撤離工作，災害發生後的救災狀況也荒腔走板，引爆地方民怨，縣長徐榛蔚屢屢神隱，不願直面災民，其丈夫傅崐萁則不斷想甩鍋給中央，讓外界看傻眼。而今終於辦了受災區重建座談會，卻傳出大部分災民根本沒被邀請，災民們紛紛到大華活動中心外抗議，要求發聲，沒想到傅崐萁卻將災民抹成黑道，讓災民聽了怒火更甚。

張峻得知此事後馬上到達會場，受到災民英雄式歡迎，張峻帶著災民突破警察人牆進入，怒氣沖沖走向傅崐萁，出腳踹了傅崐萁前面的桌子。臉書粉專「打馬悍將粉絲團」今下午分享完整影片，可以看到張峻一闖進會場就不斷在質問「為什麼不要給我們通知？」，踹桌之後馬上有人上前擋住張峻，護著傅崐萁，避免肢體衝突發生，張峻怒轟「這樣在欺負光復人是不是？你要欺負光復人喔？」

傅崐萁也相當不爽，回嗆「今天國會在這裡開會……」，張峻馬上打斷「什麼國會？我管你國會！你現在在欺負光復人是不是？傅崐萁！」，一旁的災民也不斷對著傅崐萁吼「我們在外面等多久了？」、「「災民是賤民嗎？抓我啊！傅崐萁下台！」影片曝光後引發熱議，大批網友讚爆張峻。

而胡仁順下午在臉書發文質疑，「這個座談會的組成是傅崐萁、鄭天財、光復鄉長、縣府秘書長饒忠帶領全府一級主管（局處長），以及與傅崐萁和鄭天財比較偏好的受災戶們。首先重建特別條例，就是中央和立院層級的事情，現場沒有中央部會任何單位在，倒是縣府全到齊了，請問這能協助制定什麼特別條例？現場提到的主要是補助需求、補助領取公平度問題、鄉公所權責的問題、個人發生的問題……這些問題都很嚴重，但跟特別條例有什麼關係？」

胡仁順接著直言，有這樣的座談會是好的，早就該辦了，但應該是由花蓮人選出來的徐榛蔚縣長來辦，不是由縣長的老公帶領不受他監督的縣府主管來辦理。胡仁順也忍不住慨歎，「主持人不斷強調我們要聽的是災民的聲音！請問外面那些不是災民嗎？大立委有想聽他們的聲音嗎？還是需要篩選過的災民才能說話給立委聽？張峻議長衝進去了，但被傅崐萁罵、被他的人擋。張峻議長整個家族都在光復，自己也是嚴重受災，為什麼叫做張峻的災民不能進去說話？為什麼他要被擋？因為他是不被歡迎的災民嗎？」

