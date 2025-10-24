喊國民黨2026選戰不樂觀 蔡正元點名「這6縣市」很難選

國民黨主席鄭麗文（見圖）即將面對2026縣市長選舉挑戰。（資料照）

鄭麗文當選國民黨新任黨主席，各界關注她如何布局，應對2026年九合一選舉。前藍營立委蔡正元指出，2026對國民黨是重大考驗，他認為宜蘭、嘉義縣市、高雄、屏東、澎湖對國民黨來說都很難選，因此他並不樂觀。

蔡正元在「中天辣晚報」節目中談到鄭麗文第一波黨內人事安排，包含國民黨前秘書長李乾龍回鍋擔任秘書長兼任副主席、國民黨前黃復興黨部主委季麟連擔任副主席，他的看法是「讚美的比較少，不讚美的比較多，這是事實沒什麼好否認」，畢竟萬事起頭難，要得到掌聲不容易。

至於2026年地方縣市長選戰，蔡正元說，他認為2026年對國民黨來說會是很大很大的考驗，「你宜蘭選得贏嗎？嘉義市選得贏嗎？嘉義縣選得贏嗎？」甚至高雄、屏東、澎湖他也覺得很難選，因此他並不樂觀。

蔡正元補充說，他雖認同國民黨贏下台南或高雄就是大贏的說法，可是其他地方可能會輸，例如宜蘭、嘉義縣市，搞不好連新竹市都會輸掉，因此不要太樂觀，要面對客觀的困難，不能一開始就覺得一定贏，還是要找適當的人選出來選。

