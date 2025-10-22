曝柯晨晧證人傳票、馬郁雯等人被告 李正皓畫重點：黑金專組辦妨礙名譽

名嘴李正皓昨深夜分享傳票，指被告是馬郁雯等人，案由雖是妨礙名譽，但卻是由檢肅黑金專組來辦。（圖擷自臉書）

民眾黨主席黃國昌近期陷入「養狗仔」跟監偷拍風波，國民黨立委王鴻薇助理張凱維也捲入多場爭議，張凱維表示要提告柯晨晧、馬郁雯、陳又新、許譽騰等人，引發外界關注。名嘴李正皓昨深夜分享傳票，指被告是馬郁雯等人，案由雖是妨礙名譽，但卻是由檢肅黑金專組來辦。

李正皓在臉書發文稱，「我獨家取得柯晨晧的證人傳票，被告是馬郁雯等，這個傳票可以看出以下幾個事實」，「1.案由是妨礙名譽。2.偵辦檢察官是北檢愛組（檢肅黑金專組）王貞元檢察官。3.王貞元檢察官的股別是「出」，出股是愛組第一股」。

李正皓說明，這個案子應該是張凱維控告馬郁雯、陳又新、許譽騰等人妨礙名譽的案子。但為什麼妨礙名譽的案子要檢肅黑金專組來辦？王貞元檢察官過去辦過什麼案子？為什麼王貞元檢察官第一個傳的是指控張凱維跟藥商索賄、狗仔集團跟監警政署長的柯晨晧律師？

李正皓也稱，「我話不想說太重，就點到這裡就好」。

名嘴李正皓昨深夜分享傳票，指被告是馬郁雯等人，案由雖是妨礙名譽，但卻是由檢肅黑金專組來辦。（圖擷自臉書）

