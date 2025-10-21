法國情資驚爆我副部長密訪以色列 台版鐵穹獲以國暗助

以色列「鐵穹」防空系統發射攔截飛彈。（圖：以色列國防部）

台以關係出現重大突破！根據法國情資數位媒體「情報在線」（Intelligence Online）21日披露，我國一位副部長級特使近期已秘密訪問以色列；與此同時，賴清德總統宣示加速打造的「台灣之盾」（T-Dome）防空系統，被指與以色列「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統概念相近，其核心技術更可能獲得以國暗中相助，雙方檯面下的夥伴關係正悄然升溫。

賴總統在雙十國慶演說中，宣示要建構分層防禦的嚴密防空系統，其中備受矚目的便是我國最新的「強弓」反飛彈系統。報導指出，由中科院研發、攔截高度達70公里的「強弓一型」（天弓四型），其設計理念與以色列的「飛箭二型」（Arrow-2）飛彈及「綠松」（Green Pine）雷達系統，存在著驚人的相似之處。

值得注意的是，「飛箭二型」是由以色列航太工業公司（IAI）與美國波音（Boeing）合作研製，而波音目前也正與台灣方面密切合作。此外，「強弓二型」飛彈更有A、B兩種衍生型，A型彈目標攔截高度達100公里，B型彈射程則估計可達1000公里。國防部已向中科院下訂122套「強弓」系統，用於全台部署。

哈瑪斯恐攻成轉捩點 中以關係動搖

報導分析，台以之間雖無正式國防協議，但哈瑪斯去年10月對以色列發動恐怖攻擊後，地緣政治格局出現劇烈轉變。中國在此事件中的立場，及其與伊朗日益加深的防務合作，已讓以色列對北京幻想破滅，不再如以往般顧忌中國反應，並開始積極「親台批中」。

根據《上報》報導，淡江大學教授莫少白（Mor Sobol）便指出：「以色列官員永遠不會公開承認，但企業層級的合作確實可能存在。」事實上，近年以色列已放寬防禦性及軍民兩用技術的出口管制，我國的「劍翔」無人机就被指與以色列「哈洛普」（Harop）無人機高度相似。

中國氣炸嗆「粉身碎骨」 以色列無懼

台以近期互動升溫，賴總統9月16日甫接見以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）訪問團；以色列企業也在睽違24年後，高調重返台北國防展。此舉引來中國駐以色列大使館氣急敗壞地在社群媒體上發文，公開威脅杜伯斯基是「麻煩製造者」，若繼續一意孤行「將粉身碎骨」。

對於台以關係的進展，莫少白直指：「這一切背後，應該都有某種程度的美方默許。」他進一步表示，考量到過去以色列「獅式」戰機技術曾外流成為中國殲-10戰機的範本，如今華府應更有理由放行台以之間尖端的防衛合作。

