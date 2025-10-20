鄭麗文點名3縣市長選舉 蔡育輝：親中一定輸 修正路線快布局

國民黨市議員蔡育輝認為國民黨應修正路線，「不親中不親美」，保持關係但不極端，爭取中間選民認同。（記者劉婉君攝）

國民黨主席當選人鄭麗文今（20）日至立法院拜會國民黨團，提到2026縣市長選舉時，點名柯志恩、謝龍介、蘇清泉3人。對此，國民黨籍台南市議員蔡育輝認為，空口說白話沒有用，要有所作為，應修正路線，爭取中間選民認同，「親中一定輸」，並趕快藍白協商、積極布局。前立委陳以信則表示，光復台南、光復南台灣、光復台灣是所有黨員共同的心願，未來會全力協助。

蔡育輝表示，國民黨要在台南、高雄、屏東勝選不容易，空口說白話沒用，要爭取中間選民認同及藍白合，認為鄭麗文應該要更有魄力宣示「台南、高雄、屏東3縣市最少當選一個，否則就辭去黨主席」，代表願帶領國民黨往前衝的決心。

請繼續往下閱讀...

蔡育輝說，國民黨主席是黨內選舉佔多數，但並不代表百姓的支持，這幾年選舉最重要是國民黨在兩岸關係上不能取得台灣百姓、尤其年輕人的認同，應該思考修正路線，「親中一定輸，百姓對親美也慢慢不滿」，如何保持關係，不要太過極端，不親中不親美，走中間路線對台灣最有利，去爭取中間選民的支持。他也建議，藍白應趕快協商，討論出一個結果後進行布局。

至於國民黨2026縣市長選舉提名程序尚未進行，鄭麗文即點名特定人選，是否有提名程序正義的疑慮？蔡育輝說，鄭麗文已經當選了，黨主席的地位沒有問題，贏得勝選最重要，其他不重要。

陳以信則表示，相信鄭麗文的用意一定是希望國民黨在台南、高雄、屏東3縣市有重點性的突破，這是黨員共同的心願，尤其他身為台南從政同志，未來不論是市長、立委等各種選舉，都會全力協助或參與，幫忙國民黨光復台南，這點想法大家都一致，對於鄭麗文的點名，不需要過度解讀。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法