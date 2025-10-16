為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「鞭刑打詐」成真？洪孟楷喊話：台灣該跟上新加坡腳步！

    2025/10/16 18:29 即時新聞／綜合報導
    台灣詐騙猖獗，國民黨立委洪孟楷建議比照新加坡，讓「鞭刑」成為震懾惡徒的新手段。（資料照）

    台灣詐騙猖獗，國民黨立委洪孟楷建議比照新加坡，讓「鞭刑」成為震懾惡徒的新手段。（資料照）

    新加坡近期擬修法，未來凡涉入詐騙案或與詐騙相關罪行者，最高恐將被處以6至24下鞭刑，消息一出引發熱議。對此，國民黨立委洪孟楷今（16日）表示，台灣長期深受詐騙與酒駕之害，雖然屢次加重刑罰仍難以遏止，呼籲政府應思考是否比照新加坡，讓「鞭刑」成為震懾惡徒的新手段。

    洪孟楷在臉書發文指出，根據《新加坡海峽時報》報導，該國正研擬修訂刑法，凡涉及詐騙、洗錢、提供身分資料或擔任車手者，未來除最高10年徒刑與罰款外，還可能面臨鞭刑處罰，其中替詐團協助洗錢者最高可處12下鞭刑，若為犯罪集團成員，甚至可達24下。依新加坡法律，成年男性（18至50歲）最多可受24鞭。

    他指出，新加坡與台灣情況類似，詐騙案件層出不窮、民怨高漲。僅2025年上半年，新加坡因詐騙造成的損失就高達新台幣約107億元，讓當局不得不尋求更具威嚇性的刑罰手段。

    洪孟楷感嘆，台灣多年來飽受詐騙與酒駕問題困擾，修法雖多、成效有限，「或許該借鏡新加坡的強勢做法」。他強調，這不只是懲罰問題，更關乎民眾的安全與正義，「我們能不能做？該怎麼做？才能真正嚇阻犯罪？」

    洪也透露，日前隨立法院長韓國瑜赴日本交流，未來將建議國會團前往新加坡取經，實地了解鞭刑制度對治安、犯罪率與民意的影響，「若鞭刑真能有效遏止詐騙，我贊成研究導入」。

    貼文一出，立刻引發網友熱烈響應，「+1亂世用重刑」、「酒駕的也一起」、「誰納入鞭刑，我就投誰!」、「不只詐騙，虐待動物、虐待兒童、性侵犯等，都需要」

