全真瑜珈倒閉是中資惡意掏空案！ 經民連籲檢方調查、修法補漏

知名連鎖品牌「True Yoga全真瑜珈健身」（全真台灣）無預警歇業引發爭議。經濟民主連合今舉行記者會，指控中國山西建設投資集團公司透過旗下香港上市的華控康泰集團公司前副總裁司徒敏慧，利用其身兼「全真台灣」董事長的雙重身份，設計並執行掠奪性合約收取高額權利金及高利貸，榨乾「全真台灣」資產。呼籲檢方立即啟動偵查，並要求經濟部修補法規漏洞。

「這是一場系統性中資繞道來台的惡意掏空案！」經民連智庫研究員黃承瀚表示，2017年華控康泰在收購新加坡True Yoga品牌時，設計了一套不對等的股權結構，一方面，它收購了掌握品牌授權的新加坡母公司「全真開曼」51%的控股權（其後增至71%）；對於實際在台灣營運、擁有高現金流的「全真台灣」，刻意只收購其控股公司（True Yoga Holdings Limited）29%的股權。

黃承瀚說，因為現行「大陸地區人民來台投資許可辦法」對於第三地企業是否為中資的認定，採中資「持股30%或具控制能力」標準。華控康泰操作股權結構，使True Yoga Holdings Limited在法律上不被認定為「中資具有控制力」的企業，因此不算中資來台投資。但卻透過掌握母公司股權、品牌授權、簽訂不平等合約與提供高利貸等方式，取得了對「全真台灣」實質上的生殺大權。

經民連智庫召集人賴中強律師指出，司徒敏慧於2018年6月成為「全真台灣」董事長，同時為華控康泰集團副總裁、財務長。她利用雙重身分，安排並執行極為剝削性的特許權與貸款協議，系統性掏空「全真台灣」營運現金流。「全真台灣」每月須以營業額15% 繳納給華控康泰集團作為權利金；2019年起，「全真台灣」陸續向華控康泰進行總計537萬美元借貸，年利率皆高達10%。

賴中強批評，司徒敏慧的行為已涉嫌背信，嚴重損害「全真台灣」及消費者權益，檢方應追究其法律責任。

賴中強續指出，2024年1月上任的執行長宋言鏞在已知「全真台灣」財務已極度艱困、繼續長期經營顯有困難的情況下，依舊強行推動「3+1」長期會員預繳方案，引發「詐欺性誘導」質疑，相關詐欺嫌疑應由檢調機關深入調查。

賴中強更強調，華控康泰集團的最終實益擁有人為中國山西省人民政府國資委，屬典型國有資本背景企業。宋言鏞與山西省台聯關聯密切。本案就是一個為中國山西資本利益服務，惡意掏空台灣企業，最終犧牲台灣消費者、員工和廠商權益的中國「買辦」，呼籲政府應釐清中國山西資本在全真倒閉案中的角色。

經民連並嚴正要求經濟部長龔明鑫拿出魄力，立即修正統戰組織兩岸企業家峰會秘書長尹啟銘當年訂定的「大陸地區人民來台投資許可辦法」惡法，將審查標準從「控制力」修正為「重大影響力」，堵住正在不斷失血的國安和經濟破口。

