笑喊韓國瑜頭髮變少！賴清德國慶晚會幽默連發 讚盧秀燕越來越年輕

總統賴清德出席國慶晚會在台中，上台致詞。（記者廖耀東攝）

國慶晚會今晚在台中市登場，總統賴清德看到戊己劇團、九天民俗特技團、震樂堂及台灣特技團等在地團隊表演，非常開心，在台下與台中市長盧秀燕熱烈互動，致詞時展現難得幽默，笑稱立法院長韓國瑜頭髮比去年少，更讚揚中市長盧秀燕愈來愈年輕。

總統賴清德今晚在立法院長韓國瑜與台中市長盧秀燕等人陪同下進入戶外圓滿劇場，一開始，賴清德安靜坐在位置上，看到戊己劇團、九天民俗特技團、震樂堂及台灣特技團等在地團隊表演，賴清德跟盧秀燕熱烈互動，更在致詞時說，從剛剛前段的表演來看，非常精彩，所以今天晚上整個表演的精彩度可以說是相當值得期待。

賴清德更展現幽默，他感謝立法院院長韓國瑜，籌辦各項的國慶慶祝活動，非常辛苦。總統還說，剛剛坐在韓國瑜的旁邊，比去年來看，「他今年的頭髮更少了」。

賴清德說，他跟盧秀燕在國會同事多年，剛剛走進來的時候特別還跟她講，「為什麼你現在看起來越來越年輕？」盧秀燕趕忙站起來向賴清德敬禮，表達謝意。

立法院長韓國瑜致詞。（記者廖耀東攝）

台中市長盧秀燕致詞。（記者廖耀東攝）

青年高中表演主題：「龍耀花開 福佑台灣」。（記者廖耀東攝）

國慶晚會開場表演「榮耀啟航 展翼飛翔」。（記者廖耀東攝）

國慶晚會開場表演「榮耀啟航 展翼飛翔」。（記者廖耀東攝）

馬來西亞僑生葉恩琦演唱「愛這件事」。（記者廖耀東攝）

工商團體齊唱國歌、國旗歌。（記者廖耀東攝）

