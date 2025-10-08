鼓勵中選會委員被提名人勇於承擔 李進勇：空窗是國家危機

立法院內政委員會8日邀請中選會主委李進勇列席報告業務概況並備質詢。（記者羅沛德攝）

中選會主委李進勇等6位中選會委員任期至11月3日，行政院長卓榮泰依法應於8月提名新任委員，但至今仍未提出，中選會運作恐陷空窗期。李進勇今天在立法院內政委員會答詢說，出現空窗真的就是國家的危機，同時鼓勵可能人選要勇於承擔。

立法院內政委員會今天邀請李進勇列席報告業務概況並備質詢。民進黨立委王美惠質詢詢問，李進勇11月3日就卸任了，若人事案未如期送到立院、未通過要怎麼辦。

李進勇說，通常年底選舉，年初要決定投票日期，這之前有很多公告事項要進行，他期待行政院能儘快提出適當人選，立法院也能很快完成人事審查，讓新任委員11月4日無縫接軌、馬上銜接，讓選務正常運作，「不要出現空窗，出現空窗的話真的就是一個國家的危機」。

李進勇也提到，行政院現在也很積極的在尋覓人選，也鼓勵有可能人選要勇於承擔，在國家遇到困難時、尤其選舉工作是非常重要的民主基礎工程，希望有人願意擔起這個責任。

據中選會資料，中選會主委李進勇、副主委陳朝建、委員許惠峰、陳恩民等4人為續任委員，委員王韻茹、委員許雅芬2人為新任委員，任期均自2021年11月4日起至2025年11月3日止。依規定，行政院長應於委員任滿3個月前，依程序提名任命新任委員。此外，原任期至2027年11月3日止的前中選會委員蒙志成，因涉嫌不當使用特支費及公務車6月請辭委員職務。

根據「中央選舉委員會組織法」規定，中選會委員會議開會時須有全體委員2分之1以上出席始得開議，會議之決議，應有出席委員過半數之同意。由於中選會法定委員人數為9至11人，依法務部解釋，至少須以最低人數9人為基準計算，2分之1以上出席才能開會，因此至少需5人出席。換言之，若屆期7位人選皆未補足，中選會委員僅剩4人，中選會將無法召開委員會。

