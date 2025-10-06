為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    館長直播喊「把賴清德狗頭斬下來」 檢警要辦了

    2025/10/06 16:33 記者姚岳宏／台北報導
    針對館長陳之漢爭議言論，警政署認為已超脫言論自由範圍。（記者姚岳宏攝）

    針對館長陳之漢爭議言論，警政署認為已超脫言論自由範圍。（記者姚岳宏攝）

    網紅「館長」陳之漢昨日在中秋連假直播中爆出爭議發言，提及兩岸議題時，竟脫口說出「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發輿論譁然。對此，警政署不忍了，認為館長言論，已超脫言論自由範圍，已由刑事局主動蒐集煽動暴力言論事證，報請新北地檢署指揮偵辦。

    刑事局表示，針對社群網紅於直播節目中，公開提及斬首總統等煽動暴力之言論，其行為已涉及違反《刑法》第153條「煽惑他人犯罪」及第305條「恐嚇危害安全罪」等情，已由刑事局偵七大隊蒐集相關事證，報請新北地檢署指揮偵辦，將約談館長到案說明。

    刑事局表示，我國作為成熟民主國家，憲法保障人民之言論自由為不可或缺之基本權利。然而，任何自由皆非毫無界限，言論自由的行使，必須建立在尊重他人權益、不煽動暴力與不危害公共安全的基礎之上。網路空間並非法外之地，所有發言均須受法律規範，行為人必須為其言論負起相關法律責任。

    警政署呼籲，社會大眾應理性辨識網路訊息，切勿模仿、散播或助長任何違法之言論。民主社會的珍貴價值在於理性溝通與相互尊重，絕不容許以暴力言論破壞社會秩序。請民眾共同維護優質的網路環境，並堅守法治底線，勿因一時情緒而以身試法。

