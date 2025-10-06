為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    館長嗆「斬賴清德狗頭」！律師曝涉犯2罪：若中國指示可重判10年

    2025/10/06 19:59 即時新聞／綜合報導
    館長喊話中國「把賴清德狗頭斬下來」。（資料照）

    

    網紅「館長」陳之漢昨天（5日）在直播中談及台灣政治與兩岸議題時，竟喊話中國「把賴清德狗頭斬下來」，讓輿論炸鍋，檢方已將此案交由重大刑案專組檢察官偵辦。律師黃帝穎今天（6日）直言，嗆聲斬首元首已踩法律紅線，至少涉犯刑法第153條「煽惑他人犯罪」及刑法第305條「恐嚇危害安全罪」！

    館長昨天在自己的直播中提到最近看到有新聞說中國解放軍正在加強演練對台灣總統的斬首打擊行動，接著慷慨激昂說「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發輿論譁然。對此，警政署認為館長言論，已超脫言論自由範圍，已由刑事局主動蒐集煽動暴力言論事證，報請新北地檢署指揮偵辦；新北檢今日也立即將此案交由重大刑案專組檢察官偵辦。

    黃帝穎指出，館長的言論至少涉犯2罪，分別是刑法第153條「煽惑他人犯罪」及刑法第305條「恐嚇危害安全罪」，如果倡議斬首是受中國指示，那麼罪責將上升到外患罪，預備或陰謀犯外患罪者，處3年以上10年以下有期徒刑。

