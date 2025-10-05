鄭麗文被爆欠繳黨公職責任額 黃健庭：上月領表前繳清

國民黨中評委向媒體爆料，國民黨主席候選人鄭麗文拖欠立委任內的黨公職責任額，直到參選黨主席前才繳清。對此，國民黨秘書長黃健庭今（3）日受訪證實，鄭麗文在上個月領表前有繳清。（資料照）

有國民黨中評委向媒體爆料，國民黨主席候選人鄭麗文拖欠立委任內的黨公職責任額，直到參選黨主席前才繳清，對此，國民黨秘書長黃健庭今（5）日受訪證實，鄭麗文在上個月領表前有繳清。輔選鄭麗文的前立委李德維則說，鄭麗文當時是為了幫立法院國民黨團同仁加薪，把原要募給黨公職的分攤金，歸入黨團為同仁們加薪，也得到時任黨主席江啟臣、秘書長李乾龍簽核同意。

媒體報導，一名國民黨中評委指出，鄭麗文2020年2月1日至2024年1月31日期間，擔任國民黨不分區立委，依黨內規定每年應繳交黨公職責任額供黨務使用，鄭麗文卻拖延不繳，直到要參選國民黨主席才補繳。

請繼續往下閱讀...

黃健庭今受訪時表示，國民黨所謂的公職分攤金或者說募款責任額上面，立委1年要負擔30萬元，不分區立委除了這30萬元，每個月還要再多負擔10萬元；鄭麗文應該是30萬立委的公職分攤金，在她任內那4年沒有繳，而鄭在上個月領表前，有把這部分都繳清了。

李德維則說，這是一個完全錯誤的認知，這樣子惡意中傷的傳言並不好，其實事情非常簡單，就是過去鄭麗文在擔任立法院黨團書記長的時候，為了解決黨團長期沒有辦法加薪的問題，又不增加黨的支出，所以曾經上過簽文，把原要募給黨公職的分攤金，歸入黨團為同仁們加薪，而時任黨主席江啟臣、秘書長李乾龍也簽核同意。

李德維指出，輪到他擔任書記長時，有人反映有不分區立委沒有繳交分攤金，他去瞭解情況才知道，應是江啟臣之後的黨中央似乎有意見，他便直接問黨中央，只得到一個主席不見得同意的答案。但據他所知，黨中央並沒有通知鄭麗文等，不同意或取消江啟臣主席時代同意的簽文，所以便一直執行到去年的1月底，鄭麗文等都依約執行相關做法，分攤金給予黨團使用。

李德維強調，鄭麗文依約執行，且黨中央並沒有修改或停止原來公文，而該募的錢，鄭麗文都有支付；這件事是黨中央主管的事務，外界應該不會知悉，他雖然瞭解，但也從不主動說這件事。不過，在黨主席選舉的最後關頭，竟成為媒體爆料，打擊與污衊鄭麗文的新聞，他只好站出來，把事實、真相，說清楚講明白。

