中共秋節統戰包裝「祖國統一」 連勝文赴中稱堅持九二共識

中共4日在福州主辦「福聚中秋月、船承兩岸情」2025年兩岸同胞迎中秋聯誼活動，國民黨副主席連勝文（左）聲稱要堅持九二共識、反對台獨。中國國台辦主任宋濤（右）表示，兩岸同胞都是中國人、是一家人，要努力推動兩岸關係和平發展和「祖國統一」。（圖擷取自中國國台辦旗下《中國台灣網》）

中秋佳節將屆，中共官方4日在福州主辦「福聚中秋月、船承兩岸情」2025年兩岸同胞迎中秋聯誼活動，國民黨副主席連勝文受邀參加，他聲稱要堅持九二共識、反對台獨。中國國台辦主任宋濤於中秋茶會表示，兩岸同胞都是中國人、是一家人，要努力推動兩岸關係和平發展和「祖國統一」；學者痛批，這是典型的統戰語言轉換，把政治目的藏在節慶包裝之中。

中共舉辦的中秋聯誼活動，連勝文和國民黨立委陳雪生、在閩台胞代表約200人參加。據中共官媒報導，當天500架無人機在天空中排列出「兩岸一家親、閩台親上親」等圖案時，現場歡呼陣陣，抒發出兩岸同胞共迎中華民族傳統佳節的喜悅。

宋濤出席中秋茶會時指出，兩岸同胞都是中國人、是一家人，要堅守民族大義，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同守護「家」的完整。

宋濤聲稱，要常來常往、走近走親，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同增進「家」的福祉；要努力推動兩岸關係和平發展和「祖國統一」，積極參與強國建設、民族復興偉業，共同創造「家」的新輝煌。

連勝文則表示，中秋節是中華民族重要的傳統節日，象徵團圓、圓滿、和諧。中國國民黨將在堅持「九二共識」、「反對台獨」的基礎上，繼續推動兩岸交流，促進兩岸和平發展。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日接受本報訪問表示，中國一向擅長藉傳統節日進行統戰操作，尤其是「端午」、「中秋」、「春節」這類象徵團圓與民族情感的節慶。

洪浦釗批評，宋濤以「一家人」、「共同守護家的完整」為主軸，老調重彈，依舊把「民族情感」與「國家統一」綁在一起，試圖以文化敘事消解主權分際，並將「反對台獨」包裝成「維護家園」。這正是典型的統戰語言轉換，把政治目的藏在節慶包裝之中。

洪浦釗質疑，國民黨高層等人士的出席，不免被外界視為配合中國政治安排。特別是在中國持續對台進行軍事恫嚇、法律戰與外交打壓的時刻，這樣的行為不僅模糊了社會對中國的警覺，也削弱了在野黨應有的政治判斷。若真要推動兩岸交流，理應透過對等、專業的民間平台，而非成為中國統戰場合中的「被代表者」，最終只淪為「台灣有人接受一中」的展示素材。

他強調，中秋節固然象徵團圓，但團圓不該建立在政治屈從或話語操弄之上。兩岸交流必須建立在尊嚴與對等的基礎，否則就只是統戰劇本的延伸。當中國在對台政策上施展「柔性統戰」與「硬性威懾」的同時，台灣社會早已識破這種「以親情包裝政治」的老手法，拒絕讓情感成為統戰的工具。

