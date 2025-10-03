13分鐘問25次銅像「是誰？」 南市2議員為「似蔣銅像」互批

台南文化中心《承先啟後》公共藝術品，因圖中人物神似蔣介石引起爭議。（記者蔡文居攝）

無黨籍台南市議員李宗霖今天與國民黨市議員王家貞今天再度槓上，針對先前南市文化中心移除神似蔣介石銅像一事，李宗霖批評王家貞昨天質詢時三度發言，13分鐘內竟重複問了25次銅像「是誰？」平均每30秒就跳針一次，令人傻眼。李宗霖痛批，這根本不是質詢，是荒腔走板的威權護衛表演，請王家貞不要裝傻演戲。

王家貞則回應說，文化局已說明該銅像並非政治銅像，請李自己去問文化局，她不想理會他，要李多關心自己未來的前途，看要跳槽民進黨還是其他黨，也建議他多監督一下市政，而不是來監督議員同仁、「來蹭王家貞」。

李宗霖指出，這座於戒嚴時期設置、已逾40年的作品《承先啟後》，明顯就是以蔣介石為原型塑造。雖然創作者未明講，但光頭、服裝、臉部特徵，再加上時代背景，難道當時還有第二個人敢這樣被「塑」？如今王家貞不敢直視歷史，還要裝傻問「是誰」，不只自欺欺人，更是侮辱台灣人民的歷史認知。

李宗霖說，更令人震驚的是，王家貞不僅反對去除威權象徵，甚至在議會中大聲辱罵「轉型正義個屁」，大開轉型正義倒車。文化資產的保存應以本土與自由民主等台灣核心精神為前提，不容任何威權遺毒躲藏在「文化保存」下，來掩護過去的獨裁象徵。

李宗霖與王家貞2人同為台南市東區市議員，雙方統獨立場迥異，多次為政治議題對槓，為南市政壇的死對頭。

南市文化中心戶外豎立一座《承先啟後》的公共藝術作品，因長得太像蔣介石，引發爭議。因文化中心今年初進行整建，戶外庭園也在改建範圍，該銅像也一併移除，目前銅像暫置學甲傳藝中心。

南市議員李宗霖與王家貞雙方統獨立場迥異，多次為政治議題對槓。（資料照）

台南文化中心《承先啟後》公共藝術品，目前已配合文化中心建移除暫置學甲傳藝中心。（記者蔡文居攝）

