藍控溢流災區延誤撤離13小時 綠委建議對謠言提告、劉世芳稱審慎考慮

民進黨立委吳思瑤今在立法院質詢時，建議面對謠言，必要時採取提告，內政部長劉世芳（右）回應：「我們可以審慎考慮」。（記者塗建榮攝）

樺加沙颱風豪雨釀災，導致花蓮光復鄉堰塞湖溢流，國民黨智庫副執行長凌濤昨質疑內政部延遲發布紅色警戒通報長達13小時，遭內政部長劉世芳秀通聯記錄打臉。民進黨立委吳思瑤今在立法院質詢時，建議面對謠言，必要時採取提告，劉世芳回應：「我們可以審慎考慮」。

吳思瑤表示，政府要有效情蒐，精準闢謠，必要的時候要用司法途徑來保護每一個閣員，提升執政效能。例如劉世芳這麼努力救災，竟遭國民黨中央造謠連災情也在消費，指內政部延誤撤離13個小時，感謝劉世芳昨天在行政院會後記者會火速澄清，秀出完整的通聯記錄。

不過，吳思瑤也說，內閣團隊往往息事寧人，因為會期預算在在野黨手上，或是內閣團隊不應當去興訟，但她認為除了闢謠，必要的時候採取提告的司法途徑是非常重要的。

吳詢問劉世芳是否認為提告是必要，劉回應：「我們可以審慎考慮」；行政院長卓榮泰則說，他尊重部長對個人權益的選擇，也鼓勵部長，為了整個團隊，要做出必要的想法。

吳思瑤公佈一則網路瘋傳的影片，指控中央政府的賑災基金會捐款帳戶不會把錢都用在災民身上，還要拿去做別的，該影片快速擴散，這絕對是謠言吧？

卓榮泰也澄清，這是將自己的不瞭解和猜測，把自己的不信任，要擴大為全國人民的不信任，這是非常要不得的行為，「我從來沒有說過，賑災基金會的款項要拿去做這個做那個，從來沒有」。該帳戶到昨天款項已到7億8千萬，政府一定會用在災區、災民身上，而且會直接有效對災民發放，下週政委陳金德就會到災區進行作業內容。

