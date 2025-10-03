鍾佳濱解析黃國昌回應3模式 籲學習柯文哲澄清MG149方式

民進黨團幹事長鍾佳濱解析，黃國昌回應質疑開創3個模式，包含問A答B、昨是今非及反轉角色。（記者李文馨攝）

民眾黨主席黃國昌近日被爆養「狗仔集團」並長期跟監、偷拍政敵，黃昨天反咬週刊《鏡週刊》社長裴偉，指控精鏡傳媒才是擁有來源不明的海外資金。民進黨團幹事長鍾佳濱今天在立法院解析，黃回應質疑開創3個模式，包含問A答B、昨是今非及反轉角色，呼籲他學習民眾黨前主席柯文哲過去面對MG149案時公開澄清。

《鏡週刊》報導，黃國昌成立凱思國際公司養狗仔集團跟監，且公司背後龐大金流疑有港資涉入。黃國昌昨天表示，裴偉的精鏡傳媒，才真的是從避稅天堂開曼的紙上公司MMG（Mirror Media Group Inc.）「挹注」了超過2800萬美金，以今天的利率換算，超過8.5億元新台幣。

請繼續往下閱讀...

對於黃國昌回應，鍾佳濱表示，揭弊者協會在黃國昌手上，到底周刊背後有沒有弊端，黃個人更清楚。他認為，黃國昌開創3個模式，包含問A答B、昨是今非，上午說一套、下午又說相反的一套，現在又反轉角色，明明媒體在質疑他，他卻反過來質疑別人，甚至把旁人拖下水，要求別人調查。

鍾佳濱說，面對質疑最好的態度就是公開澄清，針對問題說明，就像柯文哲的MG149事件一樣，如果有證據就貼出來，疑惑就會因此消失，反問別人或要求不相關的人進行調查，社會無法理解，面對質疑才是正確態度。

此外，精鏡傳媒昨天也發布7點聲明回應，強調「《上報》2022年08月31日報導的部分內容係根據2021年度精鏡傳媒公司的財報而來、而精鏡傳媒公司的財報都經過會計師查核後完成簽證。這些資金調動已詳實記載在財報上並發給各股東，到了黃國昌委員臉書竟成為來源不明的海外資金！請不要拿三年前已經報導過的新聞來規避你應該要馬上回答的問題！本刊也想問黃國昌委員，請問你敢公布凱思國際公司的財報嗎？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法