為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鍾佳濱解析黃國昌回應3模式 籲學習柯文哲澄清MG149方式

    2025/10/03 11:15 記者李文馨／台北報導
    民進黨團幹事長鍾佳濱解析，黃國昌回應質疑開創3個模式，包含問A答B、昨是今非及反轉角色。（記者李文馨攝）

    民進黨團幹事長鍾佳濱解析，黃國昌回應質疑開創3個模式，包含問A答B、昨是今非及反轉角色。（記者李文馨攝）

    民眾黨主席黃國昌近日被爆養「狗仔集團」並長期跟監、偷拍政敵，黃昨天反咬週刊《鏡週刊》社長裴偉，指控精鏡傳媒才是擁有來源不明的海外資金。民進黨團幹事長鍾佳濱今天在立法院解析，黃回應質疑開創3個模式，包含問A答B、昨是今非及反轉角色，呼籲他學習民眾黨前主席柯文哲過去面對MG149案時公開澄清。

    《鏡週刊》報導，黃國昌成立凱思國際公司養狗仔集團跟監，且公司背後龐大金流疑有港資涉入。黃國昌昨天表示，裴偉的精鏡傳媒，才真的是從避稅天堂開曼的紙上公司MMG（Mirror Media Group Inc.）「挹注」了超過2800萬美金，以今天的利率換算，超過8.5億元新台幣。

    對於黃國昌回應，鍾佳濱表示，揭弊者協會在黃國昌手上，到底周刊背後有沒有弊端，黃個人更清楚。他認為，黃國昌開創3個模式，包含問A答B、昨是今非，上午說一套、下午又說相反的一套，現在又反轉角色，明明媒體在質疑他，他卻反過來質疑別人，甚至把旁人拖下水，要求別人調查。

    鍾佳濱說，面對質疑最好的態度就是公開澄清，針對問題說明，就像柯文哲的MG149事件一樣，如果有證據就貼出來，疑惑就會因此消失，反問別人或要求不相關的人進行調查，社會無法理解，面對質疑才是正確態度。

    此外，精鏡傳媒昨天也發布7點聲明回應，強調「《上報》2022年08月31日報導的部分內容係根據2021年度精鏡傳媒公司的財報而來、而精鏡傳媒公司的財報都經過會計師查核後完成簽證。這些資金調動已詳實記載在財報上並發給各股東，到了黃國昌委員臉書竟成為來源不明的海外資金！請不要拿三年前已經報導過的新聞來規避你應該要馬上回答的問題！本刊也想問黃國昌委員，請問你敢公布凱思國際公司的財報嗎？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播