    政治

    何鷹鹭「站在滅台那一邊」 賴瑞隆：國民黨應展現態度懲處

    2025/10/01 20:41 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委賴瑞隆強調，現在想要侵略、併吞台灣的是中共，何鷹鹭企圖分化台日關係，站在消滅中華民國的那一邊，國民黨應展現態度予以懲處，才是忠誠的反對黨。（資料照）

    

    具有中配身分的國民黨中常委何鷹鹭日前出席中共「九三大閱兵」活動，引發輿論撻伐；何今在國民黨中常會後又主動向媒體表示，當年日本侵略台灣，國共合作抗日，立法院卻率團訪日，「到底是什麼意思」。對此，民進黨立委賴瑞隆強調，現在想要侵略、併吞台灣的是中共，何企圖分化台日關係，站在消滅中華民國的那一邊，國民黨應展現態度予以懲處，才是忠誠的反對黨。

    對於何鷹鹭所言，賴瑞隆表示，現在對台灣有敵意，想要侵略、併吞自由民主台灣、消滅中華民國的是中共，這是非常清楚的。近年來，台日之間都保持友善關係及良好互動，包括日本前首相安倍晉三曾說：「台灣有事，就是日本有事。」可以看出台日共同守護自由民主，是站在同一陣線。

    賴瑞隆說，何鷹鹭身為國民黨中常委，卻去參加中共九三大閱兵，形同向全世界傳遞，國共在對台的軍事威脅、甚至在「一個中國」的立場上是一致的，去背書將來中共有統治、統戰台灣的正當性，這都是背叛中華民國、傷害台灣的自由民主，是人民所不能允許的。對於何不知檢討，國民黨應給予處分。

    賴瑞隆認為，何鷹鹭沒有和台灣站在同一陣線，反倒和意圖消滅中華民國的中共沆瀣一氣，刻意分化台日關係，這和過去分化台美關係一樣，讓台灣更加孤立、更加沒有朋友，也讓中共未來要併吞台灣更加容易，這都是非常清楚的。

    賴瑞隆表示，國民黨應該要展現態度，不能縱容何鷹鹭的言論，「不然你對台灣人民做出再多的宣示，台灣人民一樣清楚，你就是站在中共那一邊，你就是站在消滅中華民國那一邊，你站在全世界自由民主聯盟的對立面。」呼籲國民黨正視問題，懲處何並展現態度，這樣台灣人才會相信，國民黨是一個忠誠的反對黨。

