揭調查報導真相！《菱傳媒》前總編砲轟黃國昌：「垃圾人」攬功

民眾黨主席黃國昌今（1）日表示，《菱傳媒》「台中顏清標105號碼頭案」報導「從頭到尾」是「吹哨者協會」調查完成。對此，《菱傳媒》前總編輯蔡日雲在臉書發文痛罵「就有垃圾人會攬功說都是他的功勞」。她指出，「105號碼頭」是《菱》一群媒體工作者無數努力奔波而來的調查成果。蔡還揭露，曾看過似為吹哨者調查團隊做出的「心智圖」，讓她當時不斷咒罵：「這是什麼爛表，資訊一堆錯誤，連估狗（Google）確認都不會嗎？」

針對《菱傳媒》社長陳申青指稱「台中顏清標105號碼頭案」獨家報導來自黃國昌，但對「狗仔集團」的運作不清楚。黃國昌今日呼應陳申青說法，表示台中105號碼頭案「從頭到尾」就是「吹哨者協會」調查完成，但認為不會影響他與國民黨立委顏寬恒的關係。

蔡日雲今日在臉書發文表示，105號碼頭議題是「公共議題」，2021年的《菱傳媒》有一群無懼黑白兩道壓力的媒體工作者，努力爬梳資訊、無數晚上熬夜看好幾年的立院公報、走訪奔波、反覆改稿確認、開會溝通，再三對比部分場景內容，直到報導出去的內容，完全貼近事實，零失誤。「這才是調查記者真功夫的表現。」

蔡日雲說，至於吹哨者協會的調查團隊查證到何種程度，因為未曾見過其最終報告，故無法評論。「但如果說那張寶和會的心智圖是吹哨者調查團隊的成績，我必須老實說，我從社方以『新聞線索資訊』將表格拿給我時，相當傻眼。就是只給了一堆公司名稱，然後用黃慣用的連連看，互相串聯，就說是寶和會組織圖」。

蔡日雲還透露，查證過程中，她不斷重複咒罵：「這是什麼爛表，資訊一堆錯誤，連估狗確認都不會嗎？這如果是我同事，一定會被我釘爆。」然後他們從那張錯誤百出的資訊表格中，透過判決書檢索、公司登記一家一家仔細查看，甚至到公司登記位置逐一查看，將查證過與確認過的資訊內容，再花了好幾天重置表格，表格做好後再重新確認所有關係，才整理出後來讀者看到的「黑網圖」。

最後，蔡日雲也用「主題標籤（Hashtag）」在文末寫下「早上新聞就立刻發現了謊話連篇的受訪者」、「成功不必在我_就有垃圾人會攬功說都是他的功勞」、「提醒大家不管在有沒有ChatGPT的年代都需要善盡查證職責」。

