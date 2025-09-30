美國農業部次長來台報喜：開放台灣鳳梨進軍美國！

美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）今率團會見賴清德總統時宣布「我們決定進一步開放台灣鳳梨銷往美國市場」，台灣鳳梨將進軍美國市場。（總統府提供）

美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）今率團會見賴清德總統時表示，上週台灣籌組「2025年農產品貿易赴美友好訪問團」訪問華府與相關農業州，本週換他們到訪台灣，值此中秋佳節，「我們決定進一步開放台灣鳳梨銷往美國市場」。台灣鳳梨將進軍美國市場，也為台灣農產品立足台灣、佈局全球的擴大外銷策略注入一劑強心針。

林德柏格表示，此次代表團由25間美國企業組成，期盼能協助推動美國農產品銷售及與台灣方面建立持續的夥伴關係，也很高興能在中秋節這個別具重要意義的節日前夕來台，和大家共同慶祝。

林德柏格說，感謝台灣消費者持續購買美國農產品，台灣的進口農產品及食品中有25%來自美國，也為台灣糧食安全做出貢獻。身為台灣的朋友，美國也致力於藉由保障能源安全讓台灣更具韌性。

林德柏格表示，繼上週台灣農業部長率領「農產品貿易赴美友好訪問團」後，美國訪團也帶著善意而來，決定進一步開放讓台灣鳳梨能銷售至美國市場，希望這項宣布能在中秋佳節到來之際，為台灣許多家庭帶來歡樂和富足。非常期待後續的交流討論，期盼雙方關係持續發展，共同繁榮。

2020年中國仍是台灣鳳梨最大外銷市場，2021年3月中國以檢出介殼蟲為由，宣布禁止台灣鳳梨出口，重創我國產業，3年多來我國政府積極佈局全球，成功擺脫單一市場依賴，除了日本已正式取代中國，成為台灣鳳梨最主要外銷市場外，美國農業部今也捎來好消息。

據了解，除日本外，新加坡、紐西蘭、美國等，都是我國積極推廣台灣鳳梨的外銷市場之一。2024年4月，台紐雙方簽署「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，台灣鳳梨正式可輸往紐西蘭，此前歷經8年磋商才促成輸出計劃簽署。

在美國部分，2020年8月，台灣已向美國農業部提出台灣生鮮鳳梨鮮果實輸銷美國申請案件，雙方並在2024年9月的第31屆台美動植物防檢疫（SPS）會議上，就鳳梨有害生物風險滅除措施達成共識，最後臨門一腳就待美方完成後續法制作業，台灣鳳梨就有望准入美國市場。

美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）今率團會見賴清德總統時宣布「我們決定進一步開放台灣鳳梨銷往美國市場」，台灣鳳梨將進軍美國市場。（總統府提供）

