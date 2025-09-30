未來還會以晶片管制應對打壓我國主權國家嗎？外交部回應了

針對南非案後續，外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今日於外交部例行記者會表示，我方持續跟南非政府進行相關的協商。（記者黃靖媗攝）

南非政府配合中國打壓我國主權，片面更名降等我代表處，日前我國一度宣布對南非祭出半導體晶片輸出管制。針對未來再以晶片管制應對打壓我國主權的國家的可能性，外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今（30日）表示，將基於國家利益通盤研議可能運用的措施與途徑。

針對南非案後續，陳詠博今日於外交部例行記者會表示，我方持續跟南非政府進行相關的協商。

陳詠博指出，有關於其他不尊重我國主權的國家，外交部將基於國家利益，秉持平等跟尊嚴原則，通盤研議可能運用的措施與途徑，以捍衛國家的尊嚴與主權。

另一方面，對於英國智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）揭露，俄羅斯已同意協助訓練中國人民解放軍，可能有助中國攻台。陳詠博表示，外交部已經注意到中俄近期軍事合作情形，將持續掌握相關的情勢動態，並於必要時與相關機關展開跨部會協商與合作，準備好一切因應措施，以確保台海和平及區域穩定，展現台灣作為國際社會負責任一員應盡的責任。

