    首頁 > 政治

    林佳龍率團訪問波蘭 將於華沙安全論壇演說

    2025/09/28 10:07 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍27日起率團赴波蘭訪問，應邀出席第12屆「華沙安全論壇」。（資料照）

    外交部長林佳龍27日起率團赴波蘭訪問，應邀出席第12屆「華沙安全論壇」。（資料照）

    外交部指出，外交部長林佳龍27日起率團赴波蘭訪問，應邀出席第12屆「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum）。林佳龍表示，期待藉此機會與歐洲友人深入交流，讓歐洲看見台灣的重要性，並期許未來推動更緊密的台歐合作。

    外交部說明，林佳龍將於華沙安全論壇將就「再造全球民主供應鏈」（Reinvention of Global Democratic Supply Chain）發表演說。

    外交部表示，林佳龍此行也將與歐洲友人互動與交流，分享我國民主、和平及繁榮價值，深化台灣國際連結，落實推動「總合外交」政策。

    林佳龍也透過臉書表示，期待透過這次機會與歐洲友人深入交流，運用智庫外交的力量，為台灣拓展更多國際空間。

    林佳龍指出，華沙安全論壇自2014年創辦以來，已成為中東歐最具影響力的安全與外交政策對話平台，特別是近年來，隨著俄羅斯威權勢力的擴張，歐洲安全局勢面臨嚴峻挑戰，中東歐更是首當其衝，使得論壇的重要性與日俱增。

    林佳龍說，他將帶著國人的期盼，讓歐洲看見台灣的重要性，以及我們在守護民主自由、維護印太和平與促進全球繁榮上的具體貢獻，將在論壇中以「再造全球民主供應鏈」為題發表演說，期許未來可以推動更加緊密的台歐合作，透過台灣產業卓越的科技力、製造力與靈活性，在美中競逐的大格局下，協助歐洲實現再工業化的目標，以維護現行以規則為基礎的國際秩序。

