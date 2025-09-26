藍綠議員轟桃市府 抱怨中央補助減少 結果去年有5案預算未執行

桃園市議會。（擷取自桃園市議會官網）

桃園市議會臨時會今聯席審查桃園市113年度總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，其中有5案計畫型補助經費全數未執行，總金額4153萬元，民進黨籍議員陳雅倫、王珮毓除要求相關單位說明外，也認為財劃法修法，桃園明年分配的計畫型補助款將比今年少200多億元，市府頻頻對中央喊話，如今竟然有拿到補助未執行情形，根本是自相矛盾。

社會局長陳寶民表示，「身心障礙照顧服務資源佈建計劃」是中央與地方按比例編列預算，由於中央補助較多故地方編列約2000萬元款項未執行；婦幼局長杜慈容表示，該托育中心是搭配大溪埔頂的多功能場館，結果建築進度延後，只能將中央配合款約1156萬元退回；教育局長劉仲成也提到，教育部補助64000元辦理學生國防教育推廣，已經併入打靶課程，故未執行。

請繼續往下閱讀...

陳雅倫、王珮毓還點名社會局、婦幼發展局、教育局編列預算不執行，這是市府喊中央補助不夠，中央給錢卻連執行能力都沒有。

國民黨總召林政賢也點名文化局、民政局保留預算都超過20億元，不要中央補助款沒有用完，卻一直說補助款不夠，希望今年編的預算可以用完，不要像去年保留這麼多，這是不正常的狀況。

文化局局長邱正生表示，主要是美術館工程因工安事件停工4個月才會保留工程館；民政局局長劉思遠也說，這是桃園、中壢殯葬工程，總計25億元，兩項工程今年都已經完工。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法