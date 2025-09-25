為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    錢都去哪？曝花蓮昔「捐款收支表」 四叉貓揭數字「詭異變動！」

    2025/09/25 18:32 即時新聞／綜合報導
    網紅四叉貓今日曝光2018年花蓮地震捐款收支統計表。（取自四叉貓臉書）

    網紅四叉貓今日曝光2018年花蓮地震捐款收支統計表。（取自四叉貓臉書）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，各界捐款紛紛湧入。不過，網紅四叉貓今日曝光2018年花蓮地震捐款收支統計表表示，當時湧入近28億善款，災害發生後3年本來還剩下15億，接著只用一年多就剩下2億，「然後忽然之間，只用一年多就花光了？」他也對此表示：「請把善款捐給更值得信賴的專戶，謝謝大家。」

    四叉貓今日在臉書發文表示，他自己的出生地就是花蓮，雖然討厭立委傅崐萁，可是對花蓮一直有份感情在。他說，自己不會情勒大家捐款或不要捐款給花蓮，如果大家願意捐款給花蓮幫忙救災當然最好，但請大家不要捐給花蓮縣政府的「賑災專戶」好嗎？

    四叉貓貼出花蓮2018年0206地震災害捐款收支統計表為例。他表示，當時花蓮縣收到將近28億的善款，災難發生後10個月，還剩下16億，災難發生後約3年，還剩下15億，「然後忽然之間，只用一年多就花光了？（剩下2億）」他建議網友，把善款捐給更值得信賴的專戶，他也批：「花蓮縣政府運用善款的執行率超級低，使用也缺乏公開透明。」

    針對本次花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，花蓮縣長徐榛蔚24日傍晚在臉書PO文呼籲捐款，慘遭網友砲轟質疑，不少人都不相信善款交給花蓮縣府會好好用在災民身上。疑似鄉民砲火太猛烈，徐榛蔚當晚就將原貼文下架。目前行政院長卓榮泰已責成衛福部啟動財團法人賑災基金會公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，25日開始接受捐款，提供匯款、LINE Pay、四大超商、外匯等管道，勸募期間為期1個月。

