茶農火大！ 抗議名間建焚化爐 環團灑灰渣「打臉」許淑華

環團抗議南投縣政府選在茶產區名間鄉興建焚化爐，並上演棒打焚化爐行動劇，還打破許淑華肖像，抗議縣府強行設立、程序黑箱。（記者劉濱銓攝）

2025/09/23 12:43

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府為解決垃圾問題，選址在茶葉產區名間鄉興建焚化爐，今舉行環評審查，惟反對的在地茶農、環團號召百餘人聚集在場外抗議，並上演火大行動劇，把灰渣撒在南投縣長許淑華的大型肖像，象徵「打臉」縣府，抗議焚化爐灰渣將衝擊廣大茶產業，造成不可挽回的傷害。

名間鄉抗議興建焚化爐的民眾、茶農，以及環團今聚集在中興新村的環評會場外，高舉抗議標語反對興建，除了拿灰渣撒向許淑華的肖像，還設置道具，上演棒打焚化爐行動劇，不僅把寫有「毒害名間」的焚化爐搗毀，還打破許淑華肖像，抗議縣府強行設立、程序黑箱、會議無效。

請繼續往下閱讀...

參與抗爭的名間鄉長陳翰立痛批，環評會議選在中興新村召開，為何不敢在名間鄉面對鄉親，還要在地許多老人家拖著年邁的身體，搭遊覽車到場陳情，完全不尊重名間人，忽視在地民意，若縣府選址在名間鄉只是因交通、土地取得方便，那選在中興新村、南投市、草屯鎮最方便，由於名間鄉3萬5000人口，有1萬多人從事茶產業與農業，在在凸顯選址、程序有問題，名間鄉完全不適合建焚化爐，在地人堅決反對。

看守台灣協會秘書長謝和霖則說，名間焚化爐促參案的可行性評估公聽會9月25日才要召開，但南投縣政府9月23日今天就先進行環評審查，嚴重違反程序正義與法規精神，先辦理環評初審，再召開可行性評估公聽會，程序本末倒置，縣府做法毫不尊重民意。

南投縣政府選在茶產區名間鄉興建焚化爐，名間鄉長陳翰立與當地反對民眾到環評會場外抗議，環團還用灰渣「打臉」南投縣長許淑華的大型肖像。（記者劉濱銓攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法