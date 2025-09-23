增設「拒領普發1萬」選項？ 許美華砲轟：賴卓團隊蠢也要有個極限

普發萬元爭議持續延燒。（資料照）

2025/09/23 00:46

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院已將普發萬元現金的特別預算案送入立法院，如順利三讀，最快10月下旬、最遲11月開始發放。普發萬元現金領取管道除了直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5類外，行政院長卓榮泰還指示財政部增設「不領取」選項，引發外界討論。反紫光奇遊團成員許美華忍不住跳出來怒斥，「拒領」根本是要支持者表態「我很喜歡被羞辱被當沙包……是誰想出這種白癡餿主意？蠢也要有個極限好嗎！」

許美華22日在臉書發文，「真的拜託賴政府團隊不要再做蠢事了！普發一萬！這件事，大罷免前執政黨說違憲，大罷免後直接開綠燈，已經惹怒一大票辛苦推大罷免還要幫忙洗地最後還被洗臉的公民了，包括我！現在居然還要在系統上設定『不領』的選項？不領的人就不要領，剩下的錢自然會回到國庫，幹嘛還要特別設定一個選項？」

她接著說：「藍白一定會去領，所以，這個選項顯然是為民進黨支持者設定的。行政院長卓榮泰說自己不會領，所以現在是在呼籲支持者也不要領嗎？民進黨自己當沙包不夠，現在連支持者都要一起當沙包被揍才過癮嗎？意思是要支持者上去填『拒領』，表態『我很喜歡被羞辱被當沙包』嗎？」

「我在7/8曾經發了一篇反對普發一萬的文，破萬讚。我是這樣寫的：『我不要普發一萬，我願意給台電補助！』我為什麼不想領普發一萬，因為不排富全民普發一萬，需要2300億台幣，我寧願不領這一萬，希望能夠補助台電年度千億預算，支持台電穩定營運同時緩漲電價。結果，7/26大罷免第一次投票之後，執政黨行政團隊立刻軟掉決定普發一萬。這就算了，宣佈普發一萬，有換到藍白支持補助台電預算嗎？並沒有！」

許美華表態，「我現在公開說，這一萬我一定會去領。我也呼籲身邊認識不認識的朋友都去領，因為不領錢回到國庫之後，哪天又被藍白立委挖走了，誰能保證這種事不會發生？去領一萬，你要捐公益、吃大餐、亂買東西，我覺得都無所謂。重點是，不要當聖人沙包。藍白陣營反對大罷免還被獎賞爽領一萬，支持大罷免的我們，現在還要被情緒勒索上網去表態『拒領』這一萬？我們是什麼很賤的人嗎？到底是誰想出這種白癡餿主意？蠢也要有個極限好嗎！對，我說的就是賴卓行政團隊！」

