柯「大帳房」李文宗作證：柯與橘子獨立一組 其他人不會知情

台北地院16日審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，傳喚眾望基金會董事長李文宗出庭作證。（記者廖振輝攝）

2025/09/16 13:54

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院持續審理前台北市長柯文哲的政治獻金案，今傳喚同案被告、時任眾望基金會董事長、被外界稱為柯的「大帳房」李文宗作證。檢察官陳思荔進行主詰問時，李文宗證稱，柯文哲是許芷瑜的主管，自然有權指示她。對此，檢察官出示偵訊筆錄指出，李文宗當時曾表示，依他的認知，柯文哲與許芷瑜是獨立一組，其他人並不知情。

起訴指出，柯文哲在角逐2024總統大選前，先透過李文宗、李文娟兄妹成立木可公司等管道，以「捐款換小物」及募資活動名義，將政治獻金轉入木可公司帳戶，並以收取授權金、行銷費等方式規避限制，涉嫌不法侵占6234萬元。檢方調查，李文宗除定期回報進度外，還帶頭以網紅行銷、折扣碼與黨工分潤方式操作，進而認定柯文哲全程指揮參與。

請繼續往下閱讀...

今由檢察官陳思荔進行主詰問，李文宗證稱，柯文哲是許芷瑜（橘子）的主管，當然可以指示她。檢察官提示偵訊筆錄，當時李文宗曾指，於他的認知裡，柯文哲與許芷瑜為獨立一組，其他人不會知道他們的事情。

李文宗也說，他對民眾黨、競選總部要做的事一無所知，並不知所謂「第三波競選小物」實際內容，當時舉行記者會提及的內容僅其中一環而已。針對柯文哲取得授權金一事，李文宗答稱「不知」。被問及KP秀演唱會時，他則回應，2023年初曾多次討論要辦商業活動，而他聽到的定義確實是商業活動；被問蔡壁如、 張哲揚在民眾黨擔任什麼職務？李文宗則稱，印象中二人已經卸職，但真實情況，無法確定。

柯文哲辯護律師陸正義詢問，柯文哲籌辦競選小物期間，是否經常反映意見？李文宗回應，柯文哲當時忙著處理選舉事務，實在抽不出其他時間經營，對於經營面也無相關指示。

陸正義追問，柯文哲是否經常對小物經營或商業細節提出意見？李文宗回應，當時柯忙於選舉，對經營面無指示，也不過問商業計算與細節；他補充，柯投入總統參選時希望透過小物增加曝光度，但因成本因素無法購買價格更高的產品，而木可公司規模實際僅4人，後來才請李婉萱協助運作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法