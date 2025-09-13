為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    財劃法修法爭議 嘉縣副縣長劉培東：水平分配造成比例上分配不公

    嘉義縣副縣長劉培東。（記者塗建榮攝）

    嘉義縣副縣長劉培東。（記者塗建榮攝）

    2025/09/13 16:27

    〔記者劉宛琳／台北報導〕針對「財劃法」修法爭議，行政院長卓榮泰今邀請地方縣市首長到行政院討論。嘉義縣副縣長劉培東表示，這次的修法的水平分配的指標，對於嘉義縣這樣農業大縣有相當的影響，一定會造成比例上的分配不公。應趁這時候再重新檢視，到底合理的財政收支劃分是怎麼樣來進行，希望能夠顧及到比較弱勢的縣市。

    劉培東表示，立法院修財劃法時，對於我們這種財力等級比較差的縣市其實是有些相當的影響，以水平分配的指標來講，尤其是營利事業的營業額和人口數，就已經佔到70%左右，這部分對整個嘉義縣的人口狀況，以及它以往是農業大縣的概念有相當的影響，一定會造成比例上的分配不公。

    劉培東表示，相信財劃法本身一個重要的精神應該是在調劑營需和均衡區域發展，應該再重新思考到底什麼樣是合理的分配，上述所指的指標數字會造成大者恆大、小者恆小，這是非常不公平的狀況。農業縣在農業產值、農業人口比例和目前所面對的老人化人口比例等因素，都應該納進財劃法做檢討，才能真正達到所說的區域均衡的概念。

    劉培東表示，他這次剛好是有機會看到比例上和公式上的瑕疵，這個時候是一個機會，大家再整體檢討看看，應該不要只是在針對那個小瑕疵去玩，應趁這時候再重新檢視一下到底合理的財政收支劃分是怎麼樣來進行，希望能夠顧及到比較弱勢的縣市，能夠再重新檢討。相關的事權一定會有一些檢討，這部分都應該再總體檢視。

