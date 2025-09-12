為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    酸爆！柯文哲交保遭撤銷 黃國昌臉書被灌爆狂賀「恭喜」

    民眾黨主席黃國昌。（記者羅沛德攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者羅沛德攝）

    2025/09/12 17:01

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等罪，上週五（5日）裁定柯文哲7000萬元，北檢提出抗告，高院今日評議後裁定撤銷北院原裁定，發回北院更裁。消息一出，大量網友灌爆民眾黨主席黃國昌臉書，留言表示：「恭喜」、「恭喜再次登基」。

    高院今日撤銷原柯文哲交保裁定，發回北院更裁。裁定理由為，北院7月裁定被告2人延長羈押，卻又於1個月後，在尚有諸多證人尚未交互詰問之情形下，認被告2人滅證、串證之可行性與可能性已經大幅降低，實難謂無前後矛盾及理由欠備之不當。

    先前柯文哲交保後，外界頻傳民眾黨恐出現「兩個太陽」之爭，今日柯文哲交保遭撤銷發回北院消息一出，大量網友灌爆黃國昌臉書，留言表示：「恭喜國昌哥哥 上車囉」、「柯文哲又要進去了，黃國昌可以繼續開懷大笑了」、「你是不是在開心了，北檢抗告成功！」「你一定要感謝戰狼小姐姐嘿」、「恭喜主席！傑出的一手！！安排陳智涵跟阿北同車的人是你嗎？」

    高院今日撤銷原柯文哲交保裁定。（資料照）

    高院今日撤銷原柯文哲交保裁定。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播