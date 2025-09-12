酸爆！柯文哲交保遭撤銷 黃國昌臉書被灌爆狂賀「恭喜」

民眾黨主席黃國昌。（記者羅沛德攝）

2025/09/12 17:01

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等罪，上週五（5日）裁定柯文哲7000萬元，北檢提出抗告，高院今日評議後裁定撤銷北院原裁定，發回北院更裁。消息一出，大量網友灌爆民眾黨主席黃國昌臉書，留言表示：「恭喜」、「恭喜再次登基」。

高院今日撤銷原柯文哲交保裁定，發回北院更裁。裁定理由為，北院7月裁定被告2人延長羈押，卻又於1個月後，在尚有諸多證人尚未交互詰問之情形下，認被告2人滅證、串證之可行性與可能性已經大幅降低，實難謂無前後矛盾及理由欠備之不當。

先前柯文哲交保後，外界頻傳民眾黨恐出現「兩個太陽」之爭，今日柯文哲交保遭撤銷發回北院消息一出，大量網友灌爆黃國昌臉書，留言表示：「恭喜國昌哥哥 上車囉」、「柯文哲又要進去了，黃國昌可以繼續開懷大笑了」、「你是不是在開心了，北檢抗告成功！」「你一定要感謝戰狼小姐姐嘿」、「恭喜主席！傑出的一手！！安排陳智涵跟阿北同車的人是你嗎？」

高院今日撤銷原柯文哲交保裁定。（資料照）

