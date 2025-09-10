為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    備戰2026！民進黨選對會確認三大原則 無爭議縣市將盡早定案

    民進黨發言人吳崢說明，2026選對會首次會議確認提名三大原則。（記者陳政宇攝）

    民進黨發言人吳崢說明，2026選對會首次會議確認提名三大原則。（記者陳政宇攝）

    2025/09/10 12:16

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨布局2026年地方選舉，選對會今（10）日召開首次會議。據轉述，席間確認全國所有縣市分成3類原則，目標是每個縣市都提出最優秀人選；會中亦達成共識，對於沒有爭議的縣市，將盡早確定人選，讓候選人提早耕耘地方、跑組織。

    民進黨日前成立2026年選舉對策委員會，由邱義仁、徐國勇擔任共同召集人，成員包括王定宇、張宏陸、陳茂松、莊瑞雄、陳培瑜、林益邦、劉維鈞共9人。今天會議進行約2個小時，僅張宏陸請假，其餘成員皆到齊。

    據民進黨發言人吳崢會後說明，今天是選對會第一次正式開會，針對接下來選戰提名作業廣泛討論，根據全代會通過的2026提名特別條例，將把全國所有縣市分成3類，第一類是目前民進黨執政縣市，而且縣市首長連任到第二次任期屆滿，就會來辦理初選。

    吳崢續指，第二類是民進黨執政縣市，但首長尚未做滿兩屆，任期還沒有屆滿，特別條例會授權由黨主席來提名，經過中執會同意後辦理徵召作業。第三類是民進黨非執政縣市，同由黨主席進行徵詢協調作業，提名後經中執會同意辦理徵召。基本上今天確認3大原則，針對各縣市狀況做廣泛討論，目標是希望全國每個縣市都要提出最優秀人選。

    針對提名工作期程？吳崢回應，選對會希望在每個縣市，確保提名出最優秀、最能夠為各縣市造福市民的好人選，所以要看後續每個區域的狀況。

    至於，是否討論到在野黨情勢？吳崢說，今天主要因應接下來辦理的提名作業，比較關注接下來怎麼在選區因應。此外，也有與會者表示，今天選對會討論原則性議題，討論內容沒有與前民眾黨主席柯文哲或「藍白合」相關。

    另據轉述，選對會主要針對全代會通過的提名特別條例進行反覆討論，確認各地對應及適用狀況等，最後取得共識。例如，根據特別條例第5條，民調可做為協調過程中的評估指標，僅內部參考，用來評估人選的優勢及好感度等，這與公開初選的全民調機制有所不同。

    關於提名時程，與會者說明，每個縣市狀況不同，將採個案處理，不會直接訂一個期限；因為部分縣市可能需要初選，部分則有超過一人爭取，甚至有些地方已經「定於一尊」。

    該人士強調，大方向是「沒有爭議的會盡早確定人選」，讓候選人能提早耕耘地方、跑組織，黨的目標是成為候選人的助力，而非阻力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播