備戰2026！民進黨選對會確認三大原則 無爭議縣市將盡早定案

民進黨發言人吳崢說明，2026選對會首次會議確認提名三大原則。（記者陳政宇攝）

2025/09/10 12:16

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨布局2026年地方選舉，選對會今（10）日召開首次會議。據轉述，席間確認全國所有縣市分成3類原則，目標是每個縣市都提出最優秀人選；會中亦達成共識，對於沒有爭議的縣市，將盡早確定人選，讓候選人提早耕耘地方、跑組織。

民進黨日前成立2026年選舉對策委員會，由邱義仁、徐國勇擔任共同召集人，成員包括王定宇、張宏陸、陳茂松、莊瑞雄、陳培瑜、林益邦、劉維鈞共9人。今天會議進行約2個小時，僅張宏陸請假，其餘成員皆到齊。

請繼續往下閱讀...

據民進黨發言人吳崢會後說明，今天是選對會第一次正式開會，針對接下來選戰提名作業廣泛討論，根據全代會通過的2026提名特別條例，將把全國所有縣市分成3類，第一類是目前民進黨執政縣市，而且縣市首長連任到第二次任期屆滿，就會來辦理初選。

吳崢續指，第二類是民進黨執政縣市，但首長尚未做滿兩屆，任期還沒有屆滿，特別條例會授權由黨主席來提名，經過中執會同意後辦理徵召作業。第三類是民進黨非執政縣市，同由黨主席進行徵詢協調作業，提名後經中執會同意辦理徵召。基本上今天確認3大原則，針對各縣市狀況做廣泛討論，目標是希望全國每個縣市都要提出最優秀人選。

針對提名工作期程？吳崢回應，選對會希望在每個縣市，確保提名出最優秀、最能夠為各縣市造福市民的好人選，所以要看後續每個區域的狀況。

至於，是否討論到在野黨情勢？吳崢說，今天主要因應接下來辦理的提名作業，比較關注接下來怎麼在選區因應。此外，也有與會者表示，今天選對會討論原則性議題，討論內容沒有與前民眾黨主席柯文哲或「藍白合」相關。

另據轉述，選對會主要針對全代會通過的提名特別條例進行反覆討論，確認各地對應及適用狀況等，最後取得共識。例如，根據特別條例第5條，民調可做為協調過程中的評估指標，僅內部參考，用來評估人選的優勢及好感度等，這與公開初選的全民調機制有所不同。

關於提名時程，與會者說明，每個縣市狀況不同，將採個案處理，不會直接訂一個期限；因為部分縣市可能需要初選，部分則有超過一人爭取，甚至有些地方已經「定於一尊」。

該人士強調，大方向是「沒有爭議的會盡早確定人選」，讓候選人能提早耕耘地方、跑組織，黨的目標是成為候選人的助力，而非阻力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法