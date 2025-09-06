賴怡忠拋「戰時嚇阻」：應說服盟友 若中國開戰就承認台灣獨立

台灣智庫諮詢委員賴怡忠。（記者方瑋立攝）

2025/09/06 16:59

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣智庫諮詢委員賴怡忠今（6）日演講直言，中國長期拒絕承認舊金山和約，並藉「開羅宣言」及「波茲坦公告」操作台灣主權論述；面對現實挑戰，他具體建議，台灣除應高舉該和約外，也應靈活運用國際法模糊地帶及中間路線，避免陷入「零與一」的僵局，並考慮設計「戰時嚇阻」，說服各國倘若中國動武即承認台灣獨立，令中國不敢妄為。

台灣國家聯盟今天上午在台大校友會館舉辦「從舊金山和約看台灣自決之路」論壇， 賴怡忠應邀發表「反制中國對台外交封鎖的務實策略」 演講。

賴怡忠指出，中國以「93」抗戰勝利日為重點，而非「815」二戰結束，正因不承認舊金山和約。他說，中國將台灣定位與「開羅宣言」「波茲坦公告」相連結，卻忽略戰後條約才具國際法效力，舊金山和約自然凌駕於前述政治宣言。

他提醒，過去馬政府曾試圖以「台北和約」強調台灣屬於中華民國，但日本外交長期立場是在舊金山和約後已放棄台灣主權，不再對此說三道四，若我方再持續強調「台北和約」反而會陷入不利。

賴怡忠進一步分析，美國在1979年與中華人民共和國建交後，透過三個公報與「台灣關係法」保持模糊立場，但美國對台「六項保證」已明確指出美國對台灣主權態度並未改變。近年美方更公開駁斥中國所曲解的聯合國大會第2758號決議文，強調該決議不等同「一中原則」，也未排除台灣參與聯合國體系。他認為台灣應善用美國已提出的論點，爭取更多國家背書，特別是 G7、歐盟及亞太盟友，共同挑戰中國的錯誤敘事。

針對務實對策，賴怡忠提出多項具體建議：第一，必須堅定主張「條約才具國際法效力」，高舉舊金山和約，避免被「中華民國」框架牽制；第二，應尋找「零點五、零點七」等中間路徑，靈活運用國際法模糊地帶，避免陷入「零與一」的僵局。

賴續指，第三，要推動民主國家集體背書美國對2758的四點立場，建立加入世衛組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織的前例，阻止中國再以2758阻擋台灣；第四，賴怡忠認為，隨著中國威脅加劇，應考慮設計「戰時嚇阻」，即一旦戰爭發生，就必須讓國際社會知道，台灣為了生存必須宣布獨立，並同時說服各國達成默契，倘若中國動武就立刻承認台灣，造成對中國而言比經濟制裁更嚴重的政治後果。

賴怡忠也提醒，台灣不能只把焦點放在「如何進入聯合國」，應該另闢國際組織新場域，例如在 AI、加密貨幣等新興議題先行建立合作平台，影響傳統國際體系；同時還要揭露中國壓迫跨國企業標示「Taiwan, China」、在部分國家不承認台灣護照等現象，因為這已侵害台灣人民的自由旅行與國際交往權利，必須讓國際社會廣泛理解台灣的困境。

賴怡忠強調，台灣討論的不應只停留在「如何成為國家」，而是「如何在現實中生存與發展」。唯有靈活運用國際法工具與外交戰略，才能在中國打壓日益強化的局勢下，維持自身空間與國際地位。

