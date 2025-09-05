為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    陳佩琪哭喊「柯文哲犯了什麼罪？」 許美華：她其實心裡清楚的很

    陳佩琪（前）4日出現在囚車道關心丈夫柯文哲，哭喊「他犯了什麼罪？」（記者劉信德攝）

    2025/09/05 00:33

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城容積率等弊案，唯二在押的被告前台北市長柯文哲、國民黨議員應曉薇羈押期限將於10月1日屆滿，柯、應日前皆聲請具保停押，合議庭4日提訊2人到庭進行延押訊問。庭訊開始前，柯妻陳佩琪上演隔鐵網望夫落淚戲碼，哭喊「他犯了什麼罪？」對此，反紫光奇遊團成員許美華表示，這句話其實就是要塑造被民進黨賴清德司法迫害的印象，這不是司法訴求，而是政治手段。

    4日上午延長羈押庭訊開始前，陳佩琪一大早就抵達北院外守候，並等待囚車抵達。當柯文哲被押送進入法院時，陳佩琪隔著鐵網望著丈夫掩面落淚，心痛難忍，還脫口說出：「他犯了什麼罪？」

    對此，許美華4日晚間在臉書發文，「為什麼佩琪最近到處哭天搶地問這句『他到底犯了什麼罪？』她是真不知道還是演戲？難道柯家律師都沒有跟佩琪解釋，還是佩琪跟小草一樣，都沒有看起訴書（或是看不懂起訴書）？當然不是的。」

    「佩琪心裡清楚的很，也知道檢方掌握多少證據，對柯文哲很不利，所以，在傳訊所有證人、偵查接近落幕的最近，她一直重複哭喊那句話，『他到底犯了什麼罪？』就是要塑造柯文哲根本沒犯罪，他是被綠營賴清德司法迫害的印象。這不是司法訴求，而是政治手段。主要的清洗目標，當然是小草。」

    許美華指出，「從起訴書來看，柯文哲至少犯了以下四種罪，而且每項罪名不只一條證據，一罪一罰，檢察官按照法條具體求刑，加起來求刑28年半真的剛好而已，分別有圖利罪、涉嫌違背職務收受賄賂（貪污）、侵占政治獻金罪和背信罪。如果沒有新案情，之後柯文哲應該就會解除羈押、被放出來。之後很多年，柯文哲如果沒有棄保潛逃，會面對很多司法攻防，小草可以好好補上法律課。」

