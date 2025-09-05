抗戰還是終戰？ 苦苓還原歷史事實：從頭到尾不關台灣人的事！

作家苦苓。（資料照）

2025/09/05 00:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕9月3日是軍人節，也是二次大戰終戰80週年，總統賴清德發表談話，因通篇不說「抗戰」只提「終戰」，讓一票國民黨人跳出來痛批。對此，作家苦苓還原歷史，直言「台灣從頭到尾都沒有『抗日』，中國的8年抗戰，從頭到尾就不關台灣人的事。」

苦苓4日在臉書發文，「中華民國成立的時候，中華民國的地圖上並沒有台灣，台灣早已屬於日本國，『何來抗日』？中日戰爭時，台灣人早已放棄武力對抗日本，自然也不可能站在中國那一邊，倒是有些台灣人志願參軍成為日本兵，『何來抗日』？中日戰爭末期，美軍出動援助中國，同時經常轟炸被視為敵對的日本國台灣地區，台灣人受害匪淺，『何來抗日』？」

他接著說，「中日戰爭結束，台灣所屬的日本是戰敗國，日本軍民順利撤離台灣，台灣人也沒有為難他們，『何來抗日』？自從1895年乙未戰爭失敗之後，台灣人就再也沒有『抗日』過了，中國的8年抗戰，從頭到尾就不關台灣人的事。既然如此，不叫『抗戰』而叫『終戰』，不是理所當然嗎？有什麼好鬼叫鬼叫的？」

