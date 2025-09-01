選新北市長選定了？李四川：母雞是民眾黨「小雞會有些緊張」

李四川接受專訪強調，他善於拿鐵鎚、不善於拿麥克風。（資料照）

2025/09/01 09:22

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長後，國民黨內呼聲最高的人選、台北市副市長李四川也終於鬆口不排斥，李四川在網路節目中受訪表示，新北很多國民黨議員雖知道是「藍白合」，但對母雞是民眾黨，小雞會有些緊張，希望他表明得更清楚一點；而他過去當過黨秘書長，也勸過別人選舉，了解那個過程，因此才會說，如果明年他民調仍高，要他參選，他一定承擔，絕對不排斥。

李四川說，參選從來都不是他的選項，家人至今也不贊成；他說工程人員實事求是，跟選舉有隔閡，他沒辦法去討好別人。他對選舉的觀念是「參選不競選」，不會設總部、不募款，就像當年在高雄時，有人說他民調高要他出來選，但他認為，一年多來在高雄鋪路、各項工作，民眾如果覺得他做得不錯，就投他，「選市長不是要去享受權力，是要去負責任，讓市民安居樂業」，若為了選舉要跑攤、欠很多錢、欠很多人情，何必呢？但他也感覺這樣的觀念好像跟現在格格不入。

對於他鬆口不排斥參選，李四川說，他的說法一直都一樣；只是在黃國昌宣布要選新北市長後，新北很多國民黨的議員，雖然知道是「藍白合」，但對母雞是民眾黨，小雞會有些緊張，希望他表明得更清楚一點，「我也不知道清楚是什麼清楚？」但因為當過黨秘書長，也勸過別人選舉，現在別人說他民調高，為什麼不出來承擔？所以他才會說，「如果明年我民調高，非我不可，那我一定承擔，絕對不排斥」。

他也提到他的選舉不會像一般的選舉搞得很熱鬧，他從台北縣做到新北市前後近8年，在新北市29區都有故事，每一區都有走過的身影；例如興建安坑特一號道路，遷了400多個墳墓，包括有老國代的在內，當時的新店市長王美月在開地方說明會時，還跟他說「不要從大門出去，要從後門出去」怕他會被打，但會議開完了，大家還能接受。

李四川還提到土城醫院，從台北縣到新北開了5年的會議，遷了1600個墳墓，因為疊葬的關係後來共遷了2000多個，當時每個墓都走過，現在土城醫院造福民眾，才是當市長、副市長的真正價值，那才是成就感。他不知道為什麼民調最高，只知道該有建設、有問題，能解決的就解決；也說「口才我絕對不行，善於拿鐵鎚、不善於拿麥克風」。

李四川說，新北市是全國的縮影，都市化的地方，又有漁港、農會，他不敢講每個里長都認識，但每一區的里長有遇到問題，他都一一去處理過，沒有分藍綠；當時台北縣淹水69處，他列出來一一去解決。日前有個新任的年輕里長跟他說，爸爸過世後接棒，爸爸特地說要跟他說謝謝，這是感情的傳承。

