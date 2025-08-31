為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民眾黨陳抗 警眷心疼老公烈日下執勤 罵總統「賴皮鬼」惹議

    孟姓警官妻子發文，引起各界議論紛紛。（記者王冠仁翻攝）

    孟姓警官妻子發文，引起各界議論紛紛。（記者王冠仁翻攝）

    2025/08/31 17:53

    〔記者王冠仁／台北報導〕台灣民眾黨昨舉辦「司法改革公民走讀」活動，期間黨主席黃國昌涉嫌率領群眾衝撞拒馬、和警方推擠，共造成8名官警受傷。昨天這場陳抗勤務是由北市警中正一分局負責，其中中正一分局孟姓警官的妻子，疑因昨天天氣炎熱，心疼孟在烈日下執勤，在社群上發文大罵總統賴清德是「呆在官邸的賴皮鬼」，引起社會各界議論紛紛。

    對此，中正一分局今天表示，由於孟姓警官的妻子並非警務人員、其身分是警眷，警方尊重警眷對於這場陳抗活動的發言與意見。

    昨天社群上流傳一則貼文，文中寫著「警察只是在工作，他們也是萬般無奈，雖然我們都反罷免，我也很想去現場，但老爺在第一線，還是挺心疼的；他凌晨5點就在現場，才開完白內障一陣子，天氣又熱，呆在官邸的賴皮鬼，摸摸你的良心」。

    網友發現發文者是北市警中正一分局孟姓警官的妻子，有網友意見與孟妻不同，留言表示「關總統什麼事？中正一分局秘書室主任夫人的發言，讓我們警眷覺得蒙羞」、「黃國昌知法犯法，揪人去法定禁制區鬧事，你好意思怪賴清德？」「這種發言真的很扯」。

    據悉，該篇文章的發文者確實是孟姓警官妻子，但目前其發文已經刪除，帳號也無法搜尋。

