    首頁　>　政治

    立法院9/1迎來新會期 陳昭姿：「代孕」列優先法案

    立院民眾黨團幹事長陳昭姿。（資料照）

    立院民眾黨團幹事長陳昭姿。（資料照）

    2025/08/31 16:51

    〔記者林哲遠／台北報導〕立法院明天將迎來新會期，民眾黨團幹事長陳昭姿今日向本報透露，下個會期將全力推動代孕法案，黨團也將其列為優先法案之一。她將進一步與新任衛福部長石崇良溝通，盼能將男同志朋友納入「人工生殖法」內，並提及賴總統今年一月與她會面時也曾就代孕議題做討論。

    陳昭姿指出，她在下個會期仍會在衛環委員會中努力推動「代孕法案」，黨團總召黃國昌也答應會把代孕列入民眾黨團第四會期的優先法案，有很多的需求者都一直在等待這件事，這也是她當年從政的目標。由於新任衛福部長石崇良也將於9月1日上任，她將與石部長溝通代孕法案，希望能將男同志朋友納入代孕法案內。

    陳昭姿也透露，今年初她要赴美出席美國總統當選人川普就職典禮前，曾前往總統府與總統賴清德會面，當天賴總統有留下來花半小時與她溝通一些事情其中包含代孕法案。她強調，會找賴總統談代孕是源於，賴清德過去擔任立委期間，曾百分之百支持她的代孕主張，更幫忙做民調、出席她的新書發表會以及親自撰寫立法說明。

    「輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳全額補助員工代孕費用，世界級企業已走到這個程度，台灣的法案卻仍止步於准許與否！」陳昭姿呼籲，不孕症的民眾已有數千人在等，希望朝野能在下個會期中有所共識共同為所有單身女性、女同志、男同志、不孕患者一起努力。

