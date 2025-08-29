翁曉玲提案國家公園禁太陽能板 被酸爆：排雲山莊7月剛裝要拆掉？

國民黨立委翁曉玲提案，要求國家公園不得裝設再生能源發電設備，作家謝知橋發文反問，「排雲山莊這個今年七月才裝好的不曉得要不要拆掉」？（玉山國家公園管理處提供）

2025/08/29 22:02

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委翁曉玲日前提案，要求國家公園不得裝設再生能源發電設備，提案獲19名藍白立委連署。不過，許多人紛紛發聲質疑，新北市議會議員戴瑋姍發文說，「深山裡當然是再生能源比較環保啊！」、「還是要改用柴油機發電？這樣有比較環保嗎？萬一火燒山怎麼辦？」作家謝知橋則說，「玉山排雲山莊這個今年七月才裝好的不曉得要不要拆掉……山友之後記得自己帶露營用發電站吧」。

戴瑋姍今天在臉書PO文說：「翁曉玲立委提案國家公園內不得設置太陽能板。葉元之還跟著連署？？？深山裡當然是再生能源比較環保啊！對山友來說，太陽能板提供很多山屋必要的照明。國家公園署今年即將施作的新型設備，發電量顯著提升，還能提供山友手機充電。」

戴瑋姍質疑：「葉元之的意思，難道是要全數拆除現有山屋已設置的太陽能板嗎？還是要改用柴油機發電？這樣有比較環保嗎？萬一火燒山怎麼辦？還是葉元之要幫大家把柴油背上玉山、雪山、大霸尖山、南湖大山嗎？」

作家謝知橋也發文說：「翁曉玲領銜，藍白20個立委連署，要求國家公園不得裝設再生能源發電設備（包含但不限於太陽能發電）。通過之後，玉山排雲山莊這個今年七月才裝好的不曉得要不要拆掉。我很少在爬山比較沒差，不過山友之後記得自己帶露營用發電站吧，或是看看排雲山莊要不要改成轟轟轟的柴油發電機。」

光電板大翻新！玉山排雲沒再用過發電機 有望增煮水電器

國民黨立委翁曉玲提案，要求國家公園不得裝設再生能源發電設備，獲19名藍白立委連署。（擷取自戴瑋姍臉書）

